Impozit fix de 40 de lei pentru mașini electrice, din 2026

Impozitele locale se majorează anul viitor și se introduce un impozit fix de 40 de lei pentru mașini electrice, potrivit Codului Fiscal.

Pentru mijloacele de transport înmatriculate, impozitul se majorează cu 5% până la 146% (în funcție de norma de poluare, inclusiv pentru cele hibride). În cazul mijloacelor de transport hibride cu emisii CO2 mai mici sau egale cu 50g/km, impozitul se reduce cu 30% conform deciziei consiliilor locale, conform OUG nr. 78/2025, arată compania de consultanță PwC, într-un material publicat pe site-ul propriu.

Potrivit companiei, valoarea impozitului pe metru pătrat pentru clădirile rezidențiale ale persoanelor fizice va crește cu aproximativ 170% la fel ca și valoarea impozitului pe metru pătrat pentru terenuri intravilane fără construcții și extravilane.

Se introduc scutiri pentru clădirile noi din proiecte investiționale în industria prelucrătoare/depozitare/logistică (scutire este acordată pentru o perioadă de doi ani calculată de la momentul recepției construcției, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a avut loc recepția).

Pe de altă parte, se elimină alineatul care oferea o reducere de 50% a impozitului pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice, care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durată de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic.

Cota impozitului pe clădirile rezidențiale/nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice nu poate fi mai mică decât cea stabilită pentru anul 2025.