Industria de înfrumusețare, verificată de ANPC; amenzi de 1,22 milioane de lei și 11 operatori închiși până la remedierea deficiențelor

Operatori din industria serviciilor de înfrumusețare au fost amendați cu 1,22 milioane de lei, în urma unor controale ale inspectorilor pentru protecția consumatorilor în data de 10 februarie, în timp ce în cazul a 11 dintre ei s-a dispus oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor.

De asemenea, au fost sesizate organele de poliție pentru împiedicarea desfășurării actului de control.

Potrivit unui comunicat al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), pe 10 februarie 2026 au avut loc mai multe acțiuni de control la nivel național, fiind verificați peste 500 de operatori economici. Controalele au vizat respectarea prevederilor legale de către operatorii din industria serviciilor de înfrumusețare (coafură, frizerie, cosmetică, manichiură-pedichiură și servicii conexe), în special în ceea ce privește siguranța serviciilor și conformitatea produselor utilizate.

În urma verificărilor efectuate, comisarii ANPC au constatat multiple neconformități, pentru care au fost aplicate 306 amenzi contravenționale, în valoare de peste 1,22 milioane de lei, 283 de avertismente și oprirea definitivă de la comercializare a unor produse neconforme, în valoare de peste 96.000 de lei.

În plus, s-a dispus oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 4.000 de lei, oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 11 operatori economici și sesizarea organelor de poliție pentru împiedicarea desfășurării actului de control.

Principalele neconformități identificate au fost: prestarea serviciilor în spații neautorizate; utilizarea produselor care conțin TPO, ingredient interzis în produsele cosmetice începând cu septembrie 2025; reutilizarea materialelor textile care prezintă depuneri de păr sau alte impurități, fără asigurarea igienizării corespunzătoare; produse cosmetice cu termen de valabilitate depășit; lipsa evidențelor privind operațiunile de igienizare, sterilizare și dezinfectare a instrumentarului și suprafețelor de lucru; informarea incompletă, incorectă sau imprecisă a consumatorilor cu privire la serviciile oferite, facilități, materialele utilizate, durata procedurilor și tarifele practicate; aplicarea unor produse și proceduri care nu respectă standardele de siguranță.

Inspectorii ANPC au mai constatat: întreținerea necorespunzătoare a spațiilor destinate prestării serviciilor; nerespectarea condițiilor și temperaturilor de depozitare recomandate de producător; depozitarea și utilizarea produselor cosmetice în recipiente lipsite de elemente de identificare și caracterizare, necesare asigurării trasabilității; absența mențiunilor privind data deschiderii produselor cosmetice, conform cerințelor legale; condiții igienico-sanitare necorespunzătoare în incinta unității; lipsa informațiilor privind garanția serviciilor prestate; deficiențe în informarea consumatorilor referitoare la condițiile și perioadele promoționale; paviment cu depuneri grosiere de impurități, reziduuri sau lichide; lipsa echipamentului individual de protecție adecvat pentru personalul angajat.

”Încrederea consumatorilor nu este un detaliu, ci fundamentul oricărui serviciu oferit publicului. Ceea ce am descoperit în urma acestor controale arată că, în prea multe situații, sănătatea oamenilor este tratată cu superficialitate. Utilizarea unor produse expirate sau interzise, lipsa igienei și ignorarea regulilor elementare de siguranță pot avea consecințe grave. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor nu va rămâne indiferentă atunci când sănătatea consumatorilor este pusă în pericol. Respectarea legii nu este opțională, iar protejarea cetățenilor este și va rămâne prioritatea noastră absolută”, a declarat președintele ANPC, Ionel-Cristinel Obretin, citat în comunicat.