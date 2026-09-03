Inițiativa românească se extinde: Coridorul Vertical de Gaze ajunge în Macedonia de Nord și Serbia

În Grecia, la Salonic, va fi semnt vineri un memorandum de înțelegere pentru extinderea Coridorului Vertical de Gaze către Macedonia de Nord și Serbia, în contextul lansării Târgului Internațional de la Salonic, care va avea loc sâmbătă.

Memorandumul va fi semnat între reprezentanții Operatorilor de Sistem de Transport de Gaze din țările participante (Grecia, Bulgaria, România, Ungaria, Slovacia, Ucraina) și cele două noi țări către care va fi extins coridorul.

Din partea României participă Ion Sterian, director general al SNTGN Transgaz SA, România având un rol central pe traseul care transportă gaze din sudul spre centrul și estul Europei. De altfel. Inițiativa realizării Coridorului Vertical aparține șefului Transgaz, Ion Sterian , și ea beneficiază de sprijinul american.

Includerea Serbiei și Macedoniei de Nord deschide o nouă ramură a Coridorului Vertical spre Balcanii de Vest. Cele două state vor putea avea acces la fluxurile de gaze care intră în regiune prin infrastructura LNG din Grecia, în timp ce rețeaua regională ar deveni mai interconectată.

Pentru România, extinderea consolidează poziția rețelei administrate de Transgaz într-un sistem energetic care leagă sudul Europei de piețele din centrul și estul continentului.

Odată finalizată, conducta interstatală este proiectată să transporte anual aproximativ 20-25 de miliarde de metri cubi de gaze naturale de la terminalele grecești către Europa Centrală.

Inițiativa strategică este menită să modifice peisajul energetic al regiunii și să promoveze Atena ca centru energetic în regiune, asigurând independența energetică a Europei față de aprovizionarea cu Rusia și consolidând semnificativ poziția sa geopolitică.

Prin implementarea Coridorului Vertical se va putea prelua LNG american produs de companii americane (Exxon, Chevron etc), inclusiv din terminalele LNG din Grecia existente (Revythoussa, Alexandroupolis) precum și din alte terminalele în fază de proiect (ex. Dioriga din Grecia).

Efortul investițional necesar pentru implementarea proiectelor de gaze de pe Coridorul Vertical este de aproape 1,65 miliarde de euro pentru asigurarea scenariului de capacitate de circa 9,41 miliarde de metri cubi pe an. Pentru realizarea acestui plan este însă nevoie de finanțare americană și de finanțare din fonduri europene nerambursabile, arată ultima actualizare a proiectului privind realizarea Coridorului Vertical. Prin implementarea acestui culoar de transport al gazelor, proiect european lansat la inițiativa directorul general al companiei Transgaz, Ion Sterian, capacitate de transport de 9,41 miliarde de metri cubi pe an ar urma să urce în etapa a doua la 27 miliarde de metri cubi pe an.