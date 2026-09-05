Transgaz a semnat Memorandumul de Înțelegere privind extinderea Coridorului Vertical către Balcanii de Vest

SNTGN Transgaz S.A. a informat Bursa de Valori București că vineri, 4 septembrie 2026, la Salonic (Grecia), a fost semnat Memorandumul de Înțelegere privind extinderea Coridorului Vertical și includerea unor membri noi, respectiv operatorii de transport și sistem gaze naturale din Serbia (Transportgas Serbia LLV) și Macedonia de Nord (NOMAGAS JSC Skopje), marcând o nouă epata în extinderea Coridorului Vertical către Balcanii de Vest.

„Investițiile realizate de Transgaz, pentru a crește gradul de interconectivitate și pentru a avea mai multe opțiuni în regiune și în Uniunea Europeană ne poate ajută să fim mai rezilienți în față provocărilor unui sector energetic aflat în continuă dinamică. Înscriindu-se în direcțiile strategice prin care România își întărește securitatea energetică și importantă în arhitectură energetică regională, inițiativa Coridorului Vertical, prin semnarea Memorandumului de Înțelegere privind extinderea acestuia spre Balcanii de Vest, a urcat la un alt nivel de maturitate. Coridorul Vertical va aduce prestigiu României și securitate energetică pentru țările din estul Europei, Republica Moldova și Ucraina, dar și pentru centrul Europei.

O dezvoltare coordonată a infrastructurilor de gaze din țările de pe traseul Coridorului Vertical și a capacităților de interconectare poate contribui la transformarea regiunii și continentului din perspectiva securității aprovizionării cu gaze și să permită României valorificarea poziției geostrategice, a rețelei de transport și a viitoarelor resurse de gaze din perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră, să devină un pol de dezvoltare economică a Europei”, a declarat cu această ocazie Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.

La rândul său, Ion Sterian, directorul general al companiei Transgaz a declarat:

“„Astăzi, 4 septembrie 2026, am semnat Memorandumul de Înțelegere privind extinderea Coridorului Vertical, concept strategic pe care l-am inițiat și pe care România și Transgaz l-au promovat și susținut încă din 2016, primul Memorandum de Înțelegere fiind semnat la București, în iulie 2017. Coridorul Vertical a evoluat de la o etapă la altă, reușind să ajungă la un nou nivel de maturitate. Inițiativa se îndreaptă acum către o platforma regională integrată pentru cooperarea energetică având că obiectiv consolidarea securității aprovizionării, diversificarea surselor și rutelor de gaze, reducerea dependenței de gazul rusesc, reziliența infrastructurii energetice și dezvoltarea piețelor de gaze din Europa de Sud-Est și Centrală, inclusiv din Balcanii de Vest. Extinderea Coridorului Vertical către Macedonia de Nord și Serbia are o importantă deosebită în planul cooperării energetice europene și regionale contribuind la consolidarea conectivității, a diversificării și rezilienței energetice regionale, la dezvoltarea unui sistem energetic regional mai integrat, mai competitiv. Ne vom coordona în continuare eforturile comune pentru cooperare în ceea ce privește dezvoltarea și operarea sistemelor de transport interconectate, optimizarea utilizării infrastructurii existente, identificarea nevoilor suplimentare de infrastructură, îmbunătățirea capacităților de flux bidirecțional al gazelor și extinderea capacității transfrontaliere dar și pentru atragerea de finanțări nerambursabile pentru finanțarea investițiilor necesare, cooperarea la nivel de reglementare, tehnic și comercial, cu scopul de a face Coridorul Vertical mai flexibil, mai competitiv și mai atractiv pentru piață. Așa cum am mai afirmat, Coridorul Vertical de Gaze reprezintă un element-cheie al cooperării energetice dintre România, Statele Unite și statele din Europa Centrală, de Est și Balcani iar prin extinderea să, prin dezvoltarea interconectarilor sistemelor naționale de transport al gazelor naturale din Grecia, Bulgaria, România, cu cele ale Republicii Moldova și Ucrainei pe de o parte, respectiv cu sistemele naționale de transport al gazelor naturale din Ungaria, Austria, Cehia, Slovacia, Polonia, Germania pe de altă parte, acest coridor Nord -Sud creează o infrastructură modernă, sigură și eficientă, capabilă să asigure fluxuri bidirectionale de gaze și să răspundă nevoilor tot mai complexe ale pieței energetice regionale”.

Evenimentul a avut loc în marja celei de-a 10-a ediții a Forumului de Energie din Europa de Sud-Est (SEEF), organizată de Camera de Comerț Americano-Elena,

La ceremonia de semnare a Memorandumului de Înțelegere privind extinderea Coridorului Vertical au participat miniștrii energiei din Grecia (Stavros Papastavrou), Bulgaria (Iva Petrova), Cipru (Michael Damianos), Macedonia de Nord (Sanja Bozinovska), secretarul de stat în cadrul Ministerului Energiei din România (Cristian Busoi) și directorii generali ai operatorilor de transport și sistem gaze naturale: DESFA (Grecia), ICGB (Bulgaria), Bulgartransgaz (Bulgaria), Transgaz (România), Vestmoldtransgaz (Moldova), FGSZ (Ungaria), EUSTREAM (Slovacia), GTSOU (Ucraina), NOMAGAS (Macedonia de Nord) și Transportgas Srbija (Serbia), precum și Gastrade Grecia, precum și ambasadorii SUA în statele din Europa de Sud-Est SUA (Ambasadorul SUA în Grecia Kimberly Guilfoyle, Nicole Varnes – însărcinat cu afaceri al Ambasadei SUA în Macedonia de Nord și domnul Joshua Volz – trimis special pentru integrarea energetică din cadrul Departamentului pentru Energie al SUA).

SNTGN Transgaz SA este operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport (SNT) al gazelor naturale care asigura îndeplinirea în condiții de eficientă, transparență, siguranță, acces nediscriminatoriu și competitivitate a strategiei naționale privind transportul intern și internațional al gazelor naturale, dispecerizarea acestora precum și cercetarea și proiectarea în domeniu, cu respectarea cerințelor legislației europene și naționale, a standardelor de calitate, performanță, mediu și dezvoltare durabilă.