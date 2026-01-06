INS: Transportul rutier de mărfuri a crescut cu 1,5%, în primele 9 luni din 2025

Transportul rutier de mărfuri a înregistrat, în primele nouă luni din 2025, o creștere cu 1,5% în ceea ce privește volumul mărfurilor transportate, comparativ cu perioada similară din anul anterior, 82,7% din totalul de 246,183 milioane tone mărfuri transportate fiind înregistrate în transport național, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică și consultate de AGERPRES.

Potrivit sursei citate, parcursul mărfurilor a crescut cu 4,1% față de aceeași perioadă a anului precedent, în transport național înregistrându-se un avans de 3,9%.

În perioada ianuarie-septembrie 2025, în transportul rutier național, un procent de 59,4% din volumul mărfurilor a fost transportat pe distanțe între 1-49 km, 23,4% pe distanțe cuprinse între 50-149 km și 13,4% pe distanțe cuprinse între 150-499 km.

În transportul rutier, diviziunile de mărfuri cu cele mai însemnate ponderi în volumul total de mărfuri transportate au fost: minereuri metalifere și alte produse de minerit și exploatare de carieră; turbă; uraniu și thoriu (31,9%) și alte produse minerale nemetalice (18,9%). În ceea ce privește parcursul mărfurilor, diviziunile care au deținut cele mai mari ponderi în total parcurs au fost: mărfuri grupate: un amestec de tipuri de mărfuri transportate împreună (33,1%) și produse alimentare, băuturi și tutun 13%.

Mărfurile transportate în cont propriu au reprezentat 52,8% din total, iar în ceea ce privește destinația, 17,3% din total mărfuri au fost înregistrate în transport internațional. Din totalul mărfurilor în transport rutier internațional, respectiv 42,535 milioane tone, transportul între state terțe a reprezentat 49%, cabotajul 20,3% și mărfurile încărcate 16,8%.

În transportul rutier internațional de mărfuri, 96,9% din totalul mărfurilor descărcate au provenit din state membre ale Uniunii Europene și 95,3% din totalul mărfurilor încărcate au avut ca destinație state membre ale UE. Cele mai mari cantități de mărfuri descărcate au provenit din Germania (21,5%), Italia (16%) și Ungaria (13,6%), iar în ceea ce privește încărcările, 21,9% din volumul mărfurilor au avut ca destinație Italia, 16,9% Germania și 14,5% Ungaria.