Inspecția Muncii a dat amenzi de peste 3,1 milioane de lei în patru zile

Inspecția Muncii a dat amenzi de peste 3,1 milioane de lei în urma celor peste 1100 de controale realizate în perioada 6 – 9 aprilie 2026, în urma cărora 80 de persoane au fost identificate prestând muncă nedeclarată.

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a instituției, 4 echipamente de muncă au fost oprite din funcțiune pentru a preveni accidentele.

În domeniul Relațiilor de Muncă (RM), inspectorii au pus accent pe combaterea muncii la negru și respectarea timpului de odihnă. În context, au fost aplicate amenzi de 2,73 milioane lei.

În domeniul Securității și Sănătății în Muncă (SSM) au fost verificate condițiile de siguranță, instruirea personalului și echipamentele de protecție, fiind aplicate amenzi de 400.000 lei.

Principalele deficiențe constatate în urma controalelor au fost muncă nedeclarată, lipsa instruirii SSM și a echipamentului individual de protecție, neefectuarea controlului medical la angajare sau periodic și lipsa verificărilor PRAM (prize de pământ) și a reviziilor la echipamente.