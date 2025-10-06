Inspecția Muncii a dat amenzi de un milion de lei la companii care foloseau zilieri

Inspecția Muncii a aplicat amenzi de peste un milion de lei într-o campanie națională de verificare a modului în care sunt protejați angajații zilieri, descoperind nereguli majore privind protecția și plata muncii ocazionale.

‘În ultima campanie, Inspecția Muncii a verificat cum sunt protejați zilierii în muncile ocazionale. Am descoperit prea multe cazuri în care oamenii au fost lăsați fără plată, puși să facă munci care nu erau permise sau lipsiți de condiții minime de siguranță. Printre ei s-au aflat și 119 tineri sub 18 ani și asta este absolut inacceptabil. Munca înseamnă respect, nu exploatare. Vom continua să avem astfel de campanii și să intervenim ferm ori de câte ori legea este încălcată, pentru a proteja zilierii și pentru a ne asigura că minorii nu mai sunt expuși abuzurilor’, a scris, luni, pe Facebook ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole.

Potrivit unui comunicat al Inspecției Muncii, instituția a finalizat Campania națională de control privind respectarea Legii nr. 52/2011, cu referire la exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, precum și a normelor de securitate și sănătate în muncă (SSM) și prevenirea exploatării minorilor.

În campania desfășurată în perioada 7 iulie – 19 septembrie 2025, acțiunile inopinate au vizat domenii esențiale precum agricultura, HoReCa (restaurante, baruri, hoteluri) și serviciile (întreținere peisagistică, organizare de evenimente).

În total, au fost aplicate amenzi în valoare de 1,008 milioane de lei, fiind dispuse 660 de măsuri obligatorii pentru remedierea deficiențelor.

Inspectorii au controlat 439 de beneficiari care foloseau 2.997 de zilieri, inclusiv 119 tineri sub 18 ani. Sancțiunile au atins 844.500 lei.

Nereguli esențiale constatate: netransmiterea Registrului electronic de evidență a zilierilor către ITM, zilnic, anterior începerii activității; folosirea zilierilor pentru alte activități decât cele permise de lege; neplata remunerației cuvenite zilierilor; lipsa acordului scris pentru plata săptămânală a remunerației.

Controalele privind securitatea și sănătatea în muncă au vizat 506 beneficiari și au dus la aplicarea unor amenzi de 163.500 lei.

Cele mai grave deficiențe constate au fost lipsa instruirii zilierului înainte de începerea activității; neacordarea echipamentului individual de protecție (EIP) pentru toate riscurile; neasigurarea condițiilor de muncă corespunzătoare (ex.: loc de servit masa, adăpost pe vreme nefavorabilă).

De asemenea, a fost oprit din funcțiune un motostivuitor fără autorizație ISCIR, utilizat de un zilier neautorizat.

‘Protecția zilierilor și asigurarea securității muncii nu sunt opționale, ci obligații legale ferme. Nu vom tolera sub nicio formă exploatarea prin muncă sau ignorarea condițiilor elementare de siguranță. Inspecția Muncii va intensifica aceste acțiuni de control pentru a conștientiza atât beneficiarii, cât și zilierii de necesitatea respectării legii’, a declarat Mihai Uca, Inspector General de Stat Adjunct, citat în comunicatul Inspecției Muncii.