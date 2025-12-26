Investitori versus producători de tehnologie: cum s-ar putea fragmenta piaţa inteligenţei artificiale în 2026

Piaţa inteligenţei artificiale ar putea intra într-o fază de fragmentare accentuată în 2026, pe măsură ce investitorii încep să facă diferenţa între companiile care cheltuie masiv pentru AI şi cele care produc efectiv tehnologie şi câştigă bani din acest val, avertizează analiştii citaţi de CNBC.

Ultimele trei luni din 2025 au fost marcate de fluctuaţii puternice pe bursele de tehnologie, cu vânzări accelerate şi creşteri bruşte, alimentate de tranzacţii circulare, emisiuni de obligaţiuni şi evaluări ridicate, care au reaprins temerile privind formarea unei bule în jurul inteligenţei artificiale.

Potrivit lui Stephen Yiu, director de investiţii la Blue Whale Growth Fund, această volatilitate ar putea fi un semnal timpuriu al modului în care investiţiile în AI vor evolua.

Yiu spune că investitorii, în special cei de retail, expuşi la AI prin ETF-uri, nu au făcut până acum o diferenţiere clară între companiile care au produse fără un model de afaceri solid, cele care ard numerar pentru a finanţa infrastructura AI şi firmele care sunt beneficiarii direcţi ai acestor cheltuieli.

”Până acum, toată lumea pare să câştige”, afirmă el, însă AI se află încă într-un stadiu incipient, iar diferenţierea va deveni esenţială.

În opinia sa, piaţa se împarte în trei tabere: startup-uri şi companii private, companii listate care investesc masiv în AI şi producătorii de infrastructură şi tehnologie AI.

Primele, precum OpenAI şi Anthropic, au atras capital de risc de 176,5 miliarde de dolari în primele trei trimestre din 2025, potrivit PitchBook. În paralel, giganţi precum Amazon, Microsoft şi Meta sunt cei care finanţează infrastructura, direcţionând fonduri către producători precum Nvidia şi Broadcom.

Blue Whale Growth Fund evaluează companiile comparând randamentul fluxului de numerar liber cu preţul acţiunilor, pentru a determina dacă evaluările sunt justificate.

Potrivit lui Yiu, majoritatea companiilor din grupul „Magnificent 7” se tranzacţionează la prime semnificative după intensificarea investiţiilor în AI. Deşi crede în potenţialul transformator al inteligenţei artificiale, Yiu spune că preferă să evite companiile care doar cheltuiesc şi să se poziţioneze în rândul celor care produc şi monetizează tehnologia.