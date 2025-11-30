Investitorii instituţionali se aşteaptă ca preţul aurului să ajungă la 5.000 de dolari în 2026

Aurul a avut un an excepţional, iar un sondaj Goldman Sachs realizat în rândul investitorilor instituţionali arată că mulţi se aşteaptă ca metalul preţios să atingă un nou record de 5.000 de dolari uncia până la finalul lui 2026. Preţul aurului a crescut cu 58,6% de la începutul anului şi a depăşit pragul istoric de 4.000 de dolari pe 8 octombrie, relatează CNBC.

În sondajul realizat în perioada 12–14 noiembrie, pe platforma Marquee, 36% dintre cei peste 900 de investitori instituţionali chestionaţi cred că aurul îşi va continua raliul şi va depăşi 5.000 de dolari în următorul an. Alte 33% anticipează un preţ între 4.500 şi 5.000 de dolari, în timp ce peste 70% dintre participanţi văd preţul aurului în creştere în 2026. Doar aproximativ 5% estimează o scădere spre intervalul 3.500–4.000 de dolari.

Cotaţiile aurului au urcat la un maxim al ultimelor două săptămâni vineri, pe fondul aşteptărilor privind o reducere a dobânzii de politică monetară a Federal Reserve. În sondaj, 38% dintre respondenţi au indicat achiziţiile masive de aur ale băncilor centrale drept principal factor al ascensiunii preţului, iar 27% au menţionat îngrijorările fiscale.

Pe fondul inflaţiei persistente, al tensiunilor geopolitice şi al slăbirii dolarului, investitori de toate tipurile, de la retail la hedge funds, au migrat către metalul preţios ca activ de refugiu. Băncile centrale au continuat, la rândul lor, cumpărările de aur, atrase de lichiditatea ridicată şi absenţa riscului de default.

Analiştii se aşteaptă ca trendul ascendent să continue. Phil Streible, strateg şef la Blue Line Futures, a declarat că ”perspectiva economică globală favorizează aurul”, în timp ce unii investitori mizează pe acţiunile companiilor miniere.

Stephen Yiu, de la Blue Whale Capital, a investit în Newmont, cel mai mare producător mondial de aur, iar Carson Block, de la Muddy Waters, a făcut un pariu rar pe creştere, investind în compania canadiană Snowline Gold, pe care o consideră un potenţial candidat la achiziţie într-un sector în plină consolidare.