Kazahstanul își va reduce producția de petrol în 2026 din cauza lucrărilor de întreținere la câmpurile petrolifere

Kazahstanul a anunțat joi că își va revizui, în jos, planurile privind producția de petrol în 2026 din cauza lucrărilor de întreținere preconizate la principalele câmpuri petroliere și a pagubelor serioase provocate de un atac cu drone ucrainene asupra unui terminalului de la Marea Neagră utilizat de oleoductul Caspian Pipeline Consortium (CPC), transmite Reuters

În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice rusești, în încercarea de a afecta finanțarea armatei ruse, dar atacul asupra instalațiilor CPC de luna trecută a fost condamnat de Kazahstan și Kremlin.

‘Evident, sunt preconizate trei ample lucrări de întreținere – planurile vor fi ajustate’, a declarat ministrul Energiei, Yerlan Akkenzhenov, cu privire la planurile de producție de petrol ale Kazahstanului pentru 2026, afirmând totodată că planurile pentru acest an rămân intacte.

Kazahstanul produce petrol la trei câmpuri importante: Tengiz, Karachaganak și Kashagan, operate de giganți petrolieri internaționali.

Aproximativ 80% din petrolul kazah ajunge pe piețele de export via oleoductul Caspian Pipeline Consortium (CPC). Această conductă face legătura între câmpurile petrolifere din Kazahstan și piețele de export, via portul rusesc de la Marea Neagră Yuzhnaya Ozereyevka, din apropiere de Novorossiysk.

Însă oleoductul CPC a trebuit să reducă exporturile deoarece o parte crucială a infrastructurii sale de încărcare – un punct de acostare unic (SPM) – a fost avariată în urma unui atac cu drone ucrainene. Din cauza acestui atac, Kazahstanul a fost forțat să devieze o parte din petrol către alte rute, inclusiv către China.

Ministrul Yerlan Akkenzhenov a mai spus că întreținerea punctului de acostare unic (SPM-3), acum inactiv, al terminalului CPC va fi finalizată până pe 15 decembrie, deși transporturile prin CPC sunt așteptate să scadă în acest an până la aproximativ 68 de milioane de tone, față de 72 de milioane de tone estimate anterior.

Akkenzhenov a mai spus că punctul de acostare unic SPM-2, care a fost lovit în atacul din 29 noiembrie, a fost grav avariat. În prezent, doar SPM-1 este operațional.

Opțiunile de care dispune Kazahstanul, o țară fără ieșire la mare, pentru reorientarea livrărilor de petrol sunt limitate, deoarece sistemul de conducte al Rusiei este suprasolicitat după atacurile repetate ale dronelor asupra rafinăriilor și instalațiilor sale de export.