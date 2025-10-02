Livrările trimestriale ale Tesla au depășit estimările, în pofida evoluției slabe din Europa

Livrările Tesla au depășit estimările în trimestrul trei din 2025, pe fondul eforturilor consumatorilor de a achiziționa vehicule electrice (EV) în SUA, înaintea expirării creditului fiscal, acestea compensând cererea redusă din Europa, transmite Reuters.

Joi, în pre-deschiderea ședinței Bursei de la New York, acțiunile producătorului american EV înregistrau un avans de 3%.

Compania se aștepta ca vânzările să fie impulsionate de expirarea creditului fiscal de 7.500 de dolari, la 30 septembrie. De asemenea, Tesla a oferit consumatorilor acorduri financiare și discounturi pentru a stimula livrările.

În China, Tesla a început în septembrie livrările Model Y L cu șase locuri, o mașină de familie care ar urma să stimuleze cererea în cea mai mare piață EV din lume.

Totuși, Europa rămâne punctul slab. În august, livrările Tesla pe piața europeană au scăzut în ritm anual cu 22,5%, iar cota sa de piață s-a redus la 1,5%, conform datelor publicate de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

Analiștii de la Visible Alpha se așteaptă ca livrările Tesla în 2025 să se situeze la aproximativ 1,61 milioane unități, cu aproximativ 10% sub nivelul din 2024.

În trimestrul trei din 2025, compania americană a livrat 497.099 vehicule, un avans de 7,4% față de perioada similară din 2024, în timp ce analiștii se așteptau la 443.919 unități. Compania a livrat 481.166 unități Model 3 compact și Model Y, peste estimările analiștilor de pe Wall Street.