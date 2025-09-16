Manole: Plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază nu pune nicio presiune pe buget

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat luni că plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază este în beneficiul cetățenilor și nu pune nicio presiune pe bugetul statului.

‘În primul rând, PSD susține continuarea acestei plafonări pe care noi am și promovat-o pentru prima oară în România. Ea este în beneficiul tuturor cetățenilor, cu atât mai mult în beneficiul cetățenilor cu venituri reduse. În al doilea rând, într-adevăr, această măsură nu pune nicio presiune pe buget, nu există nicio cheltuială pe care bugetul de stat să o facă prin această măsură. Am văzut că în spațiul public există și opozanți ai acestei măsuri. Vreau să le transmit că opoziția la această măsură, măsură folosită și în alte țări europene, înseamnă opoziția la unul dintre instrumentele principale pe care Guvernul României le are pentru a tempera creșterea inflației’, a spus Manole într-o conferință de presă la sediul central al PSD.

El a adăugat că pentru PSD, creșterea inflației ‘este o îngrijorare’ și nu vede niciun argument pentru care ar fi eliminată plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază.