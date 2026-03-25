Marea Britanie impune instalarea de panouri solare şi pompe de căldură la toate locuinţele noi

Guvernul britanic a introdus marţi reguli noi care obligă dezvoltatorii să instaleze pompe de căldură şi panouri solare la toate locuinţele noi construite în Anglia, ca răspuns la impactul economic al conflictului cu Iranul asupra pieţelor energetice, transmite CNBC.

Miniştrii britanici afirmă că războiul cu Iranul şi cea mai mare perturbare a aprovizionării cu petrol din istoria pieţei globale arată cât de importantă este energia curată pentru securitatea energetică.

Standardul ”Future Homes Standard”, un set de reguli pentru construcţiile noi care va intra în vigoare în Anglia din 2028, va impune ca locuinţele să fie dotate cu sisteme de producere a energiei regenerabile la faţa locului, majoritatea urmând să provină din energie solară.

Noile reguli prevăd, de asemenea, ca locuinţele să fie construite cu sisteme de încălzire cu emisii reduse de carbon, precum pompe de căldură sau reţele de termoficare.

Guvernul a anunţat şi că panourile solare plug-in, care pot fi instalate de proprietari pe balcoane, vor deveni disponibile în magazine în lunile următoare.

”Războiul cu Iranul a demonstrat încă o dată că tranziţia către energie curată este esenţială pentru securitatea noastră energetică, astfel încât să nu mai depindem de pieţele combustibililor fosili pe care nu le controlăm”, a declarat ministrul britanic al energiei, Ed Miliband.

”Fie prin panouri solare instalate standard pe locuinţele noi, fie prin posibilitatea ca oamenii să cumpere panouri solare plug-in din magazine, suntem hotărâţi să extindem energia curată pentru a oferi ţării noastre suveranitate energetică”, a adăugat el.

Măsurile au fost în general bine primite de industria energetică, deşi unii activişti au cerut guvernului să meargă mai departe pentru a reduce dependenţa de combustibilii fosili.

”Oamenii vor să scape de aceste crize ale combustibililor fosili, de când a început conflictul din Orientul Mijlociu, interesul pentru energia solară a crescut cu 50%, iar pompele de căldură şi maşinile electrice sunt tot mai căutate”, a declarat Greg Jackson, fondator şi director general al companiei Octopus Energy.

Oamenii de ştiinţă din domeniul climei au avertizat în repetate rânduri că reducerea semnificativă a utilizării combustibililor fosili este necesară pentru a limita încălzirea globală, arderea cărbunelui, petrolului şi gazelor fiind principalul motor al crizei climatice.

Războiul condus de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului, început pe 28 februarie, continuă să perturbe producţia şi transportul de petrol în regiune, iar traficul prin strâmtoarea Ormuz, un coridor maritim vital care leagă Golful Persic de Golful Oman, s-a redus drastic în ultimele săptămâni.

Aproximativ 20% din petrolul şi gazele naturale transportate la nivel global trec în mod obişnuit prin această strâmtoare.

În acelaşi timp, parlamentari din opoziţie au cerut guvernului laburist să se concentreze pe securizarea aprovizionării interne cu energie pentru a reduce facturile consumatorilor în contextul crizei energetice provocate de războiul cu Iranul.

Claire Coutinho, secretar pentru energie în cabinetul din umbră al conservatorilor, a cerut guvernului să acorde licenţe pentru noi exploatări de petrol şi gaze în Marea Nordului.

Creşterile puternice ale preţurilor la combustibili se resimt deja în mai multe ţări. Slovenia a devenit recent primul stat din Uniunea Europeană care a introdus raţionalizarea combustibilului pentru a face faţă perturbărilor de aprovizionare, iar Grecia a decis să plafoneze marjele de profit pentru combustibili şi produse din supermarket timp de trei luni.

Analiştii consideră că efectele conflictului cu Iranul vor accelera tranziţia globală de la combustibili fosili către energie regenerabilă, pe măsură ce statele încearcă să îşi reducă vulnerabilitatea energetică şi riscurile geopolitice.