Marile companii de tehnologie vor cheltui 650 de miliarde de dolari în acest an, pe măsură ce cursa AI se intensifică

Patru dintre cele mai mari companii de tehnologie din SUA estimează că, împreună, vor avea cheltuieli de capital de aproximativ 650 de miliarde de dolari în 2026, o sumă uluitoare alocată pentru noi centre de date și echipamentele necesare pentru a le face să funcționeze, inclusiv cipuri cu inteligență artificială, cabluri de rețea și generatoare de rezervă, transmite Bloomberg.

Cheltuielile de capital planificate de Alphabet Inc., Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc. și Microsoft Corp. reprezintă un salt fără precedent în acest secol. Conform datelor Bloomberg, cheltuielile estimate ale fiecărei companii pentru acest an ar reprezenta un nou maxim pentru cheltuielile de capital ale oricărei corporații în ultimii 10 ani.

Pentru a putea face o comparație ar trebui să ne întoarcem înapoi în timp, cel puțin până la bula din sectorul telecomunicațiilor din anii 1990 și, probabil, până la dezvoltarea rețelelor feroviare americane în secolul al XIX-lea, la investițiile federale în autostrăzi de după război sau chiar la programele din epoca New Deal.

Cele patru companii ‘văd cursa pentru furnizarea de putere de calcul bazată pe inteligență artificială ca fiind următoarea piață în care câștigătorul ia totul sau câștigătorul ia cel mai mult. Și niciuna dintre ele nu este dispusă să piardă’, a declarat Gil Luria, analist la DA Davidson.

Săptămâna trecută, Meta a anunțat o creștere a cheltuielilor de capital pentru întregul an până la 135 de miliarde de dolari, un salt de aproximativ 87%. Microsoft a raportat în aceeași zi o creștere de 66% a cheltuielilor de capital în al doilea trimestru, depășind estimările, iar analiștii prevăd că va cheltui aproape 105 miliarde de dolari în anul fiscal care se încheie în iunie.

Alphabet i-a șocat miercuri pe investitori când a anunțat o prognoză de cheltuieli de capital care a depășit nu doar estimările analiștilor, ci și cheltuielile unei vaste părți a industriei americane, în condițiile în care intenționează să cheltuiască până la 185 de miliarde de dolari. Iar Amazon a depășit joi această sumă cu un buget de 200 de miliarde de dolari pentru cheltuieli de capital pentru 2026.

Comparativ, cei mai mari producători auto din SUA, producători de echipamente de construcții, companii feroviare, contractori din sectorul apărării, operatori de telefonie mobilă, companii de livrare de colete, împreună cu Exxon Mobil Corp, Intel Corp., Walmart Inc. și companiile rezultate din General Electric, în total 21 de companii, ar urma să cheltuiască în total 180 de miliarde de dolari în 2026, conform estimărilor Bloomberg.

Fiecare gigant tehnologic vizează o traiectorie ușor diferită pentru a-și recupera investițiile, dar cheltuielile lor se bazează pe aceeași premisă: că ChatGPT de la OpenAI precum și instrumentele rivale capabile să genereze text și să copieze raționamentul uman vor juca un rol din ce în ce mai important pentru oameni, atât la locul de muncă, cât și acasă.

Pe măsură ce cheltuielile de capital cresc, este încă neclar dacă toate companiile își vor putea îndeplini ambițiile. Firmele care construiesc centre de date concurează deja pentru echipe limitate de electricieni, camioane de ciment și cipuri Nvidia Corp. care vor ieși de pe liniile de asamblare ale fabricilor firmei Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ‘Există și vor exista blocaje’, a spus Gil Luria.