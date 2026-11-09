Marketing de un milion de euro și ambiții globale în AI

La 16 ani, încerca să-și învingă timiditatea intervievând oameni pe stradă. Astăzi, Robert Vîja conduce, alături de aociatul său, Dan Toma, agenția de marketing digital diffrnt. și dezvoltă GEOflux.ai, o platformă care analizează vizibilitatea brandurilor în răspunsurile generate de inteligența artificială. Între cele două momente se află ani de experiențe profesionale, decizii antreprenoriale inspirate și o capacitate nativă de a identifica schimbările din mediul digital înainte ca acestea să devină regulă.

În timpul liceului, Robert Vîja a început să facă sondaje de opinie pe stradă. Nu era neapărat activitatea la care s-ar fi așteptat cineva din partea unui adolescent timid, dar tocmai această experiență avea să-i ofere una dintre primele lecții despre business: pentru a obține rezultate, de multe ori trebuie să ieși din zona de confort. “După două zile în care mi-a fost rușine să vorbesc cu oamenii mi-am dat seama că trebuie să depășesc bariera timidității dacă vreau să am rezultate. Acest lucru, îmi dau seama acum, m-a ajutat mai mult pe termen lung, nu doar în acel moment”, povestește el. Apoi a fost, pe rând, chelner, mistery shopper sau videograf și a învățat din fiecare experiență.

Între timp, a studiat marketingul la Academia de Studii Economice din București, iar primul său loc de muncă în acest domeniu a fost într-o companie din domeniul construcțiilor. A fost o experiență din care a învățat multe și care i-a oferit ocazia să înțeleagă cum se construiește și se aplică o strategie de promovare într-un context comercial concret.

În 2017, a făcut următorul pas: și-a înființat propria firmă și a început să lucreze ca freelancer pentru diferite proiecte. A fost perioada în care a trebuit să îmbine competențele de marketing cu responsabilitățile pe care le presupune lucrul pe cont propriu, de la relația cu clienții până la livrarea proiectelor.

Un an mai târziu, în 2018, a devenit primul angajat al agenției diffrnt.. Intrarea într-o organizație aflată la început de drum i-a oferit ocazia să urmărească îndeaproape dezvoltarea unui business și să contribuie la evoluția acestuia. În timp, rolul său s-a schimbat, de la cel de profesionist implicat în proiecte de marketing la cel de partener responsabil de dezvoltarea companiei. În 2023, împreună cu Dan Toma, a făcut pasul decisiv: au decis să devină proprietarii afacerii. “Am făcut credit ca să devin propriul meu șef. Mi-am cumpărat partea și cred că a fost o decizie excelentă, pentru că devenind din angajat antreprenor am avut și am constant ocazia să învăț lucruri noi, de care nu mă lovisem anterior”, spune Robert Vîja.

Rezultatele financiare solide confirmă că ideea a fost una inspirată. Dacă în 2023, atunci când a fost preluată de Robert Vîja și Dan Toma, diffrnt. înregistra o cifră de afaceri de aproximativ 300.000 de euro, în 2025 veniturile au ajuns la circa un milion de euro. Creșterea reflectă dezvoltarea unui business construit în jurul serviciilor integrate de marketing digital. Activitatea agenției acoperă mai multe componente ale promovării online, de la publicitate plătită și social media până la SEO, producție video și content marketing.

Noua miză a vizibilității online

Alături de câțiva parteneri, Robert Vîlja și-a îndreptat atenția către una dintre cele mai importante schimbări din marketingul digital: felul în care inteligența artificială influențează deciziile consumatorilor. Așa a apărut în februarie 2026 GEOflux.ai, prima platformă de AI Visibility Analytics din România.

Dacă până acum brandurile investeau în vizibilitatea în motoarele de căutare, odată cu popularizarea instrumentelor AI apare o nouă miză: să fie prezente în răspunsurile și recomandările generate de platforme precum ChatGPT, Gemini sau Perplexity. „Când un potențial client întreabă ChatGPT «Care este cel mai bun magazin de pantofi?», brandul tău fie apare în răspuns, fie nu există. Nu există pagina a doua sau «nu am fost indexat încă»”, spune antreprenorul.

GEOflux.ai este deja utilizat de companii din România, Ungaria, Bulgaria, Grecia și Spania, iar fondatorii săi poartă în prezent discuții cu mai mulți investitori pentru a susține dezvoltarea platformei și a accelera extinderea acesteia pe piețele internaționale. Obiectivul este de a-l transforma într-un instrument global, relevant pentru companiile care vor să înțeleagă și să își consolideze vizibilitatea în răspunsurile generate de inteligența artificială.