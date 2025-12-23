Măsurile din ‘Ordonanța trenuleț’ vor avea un impact de -508,7 milioane lei asupra bugetului general consolidat, în 2026

Măsurile prevăzute în proiectul Ordonanței de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (Ordonanța trenuleț) vor avea în 2026 un impact financiar asupra bugetului general consolidat de minus 508,7 milioane lei, conform Notei de fundamentare a proiectului.

Potrivit sursei citate, veniturile bugetare vor scădea cu aproape 1,497 miliarde lei, iar cheltuielile bugetare cu 988,2 milioane lei.

Propunerile pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare sunt date de efectele măsurilor de eficientizare de către ANAF a activității de autorizare a operatorilor economici în domeniul comerțului cu produse accizabile, precum și de perspectiva de creștere a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la 4.325 lei lunar, începând cu 1 iulie 2026.

În ceea ce privește procesul de consultare, documentul menționează că au fost primite solicitări de modificare a cadrului normativ de la organisme profesionale și organizații patronale, reprezentate de Camera Consultanților Fiscali, Asociația Română a Băncilor, Confederația Patronală Concordia, Federația Patronală a Farmaciilor din România, Patronatul Industriei de Celuloză și Hârtie, Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din România, Asociația Distribuitorilor de Produse Petroliere, Consiliul Investitorilor Străini, alte organizații și operatori economici individuali.

Totodată, măsurile propuse in domeniul sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România au fost dezbătute în cadrul Comisiei de dialog social constituită la nivelul Ministerului Finanțelor în ședința din data de 11 noiembrie 2025.

De asemenea, propunerile incluse în proiectul de act normativ au fost dezbătute în cadrul reuniunii din 4 decembrie 2025 a Comitetului național privind decontul precompletat RO e-TVA, constituit în baza art. 14 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2024, cu modificările și completările ulterioare, din care fac parte, în calitate de invitați, organizații profesionale și patronale reprezentative pentru domeniul reglementat.

Ministerul Finanțelor a solicitat opinia Consiliului Fiscal asupra proiectului de act normativ, acesta fiind transmis, spre consultare și structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 635/2022 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative.

Proiectul de act normativ va fi avizat de Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social.

Ordonanța de urgență care reglementează un set de măsuri necesare pentru elaborarea bugetului pe anul 2026, cât și o serie de măsuri strategice pentru anul următor a fost publicată luni seara pe site-ul Ministerului Finanțelor.

Conform unui comunicat al ministerului, aceasta are ca scop stimularea economiei României, sprijinirea angajaților vulnerabili, reducerea de cheltuieli bugetare, consolidarea disciplinei financiare și sprijinirea autorităților publice locale prin acordarea de împrumuturi din trezorerie.

‘Pentru anul 2026, venim cu un pachet de măsuri agreate de coaliția de guvernare pornind de la lucruri concrete: taxe mai mici și reguli mai simple pentru mediul de business, sprijin financiar pentru angajații cu salarii mici, mai puțină birocrație în relația cu statul, reguli mai stricte privind cheltuirea banilor publici și măsuri ferme pentru combaterea evaziunii fiscale. Astfel, ne propunem să creăm un cadru fiscal mai stabil și mai predictibil pentru mediul de afaceri, care să stimuleze investițiile și dezvoltarea economică. În același timp, protejăm puterea de cumpărare a angajaților vulnerabili, reducem presiunile sociale generate de inflație și creștem eficiența și transparența utilizării fondurilor publice, inclusiv la nivelul companiilor de stat, contribuind la menținerea echilibrelor macroeconomice în beneficiul întregii economii și al societății românești’, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, citat în comunicat.

Proiectul cuprinde și măsuri pentru autoritățile publice locale, în vederea susținerii acestora pentru implementarea proiectelor din PNRR cu termene de finalizare în acest an, cât și pentru sprijinirea acestora pe perioada iernii, punându-le la dispoziție posibilitatea contractării unor împrumuturi din trezorerie.