Maximum 85% din automobilele noi vândute în UE în 2035 vor fi vehicule electrice

Cota de piață a vehiculelor electrice noi în Europa va fi de doar 85% sau chiar mai puțin, în contextul relaxării cerinței ca producătorii de automobile să vândă doar vehicule complet electrice în UE în 2035, potrivit unui studiu publicat marți de ONG-ul Transport & Environment, informează AFP.

Confruntată cu criza din sectorul auto european, luna trecută, Comisia Europeană a propus abandonarea obiectivului de scădere cu 100% a emisiilor vehiculelor în 2035, care ar fi presupus vânzarea exclusivă de vehicule electrice în Europa, în favoarea unei reduceri de doar 90%, cu anumite condiții.

Aceste flexibilități vor permite producătorilor să continue să vândă toate tipurile de vehicule și după 2035, cu condiția ca diferența de 10% să fie compensată prin introducerea pe piață a combustibililor alternativi (până la 3%) și de utilizarea oțelului cu conținut scăzut de carbon (până la 7%).

Prin urmare, ONG-ul Transport & Environment estimează că ‘ponderea de piață a vehiculelor electrice ar ajunge la doar 85% în 2035’, în loc de 100% vizat de regulamentul actual. În plus, ‘emisiile de CO2 provenite de la mașini între 2025 și 2050 vor reprezenta cu 720 de milioane de tone de CO2 sau cu 10% mai mult’ decât obiectivul inițial.

‘De asemenea, propunerea introduce o incertitudine semnificativă, deoarece vânzările de vehicule electrice ar putea varia între 50% și 95% (din piață) în funcție de strategia de mix tehnologic adoptată’, adaugă T&E.

ONG-ul apreciază că în special ‘creditele pentru combustibili alternativi și amânarea obiectivului pentru 2030 sunt cele mai dăunătoare două flexibilități propuse și ar trebui eliminate’.

Planul prezentat în decembrie de Executivul comunitar propune ca obiectivul de reducere a emisiilor de CO2 pentru 2030 în sectorul auto, o măsură însoțită de sancțiuni, să fie înlocuit cu o medie a emisiilor pentru perioada 2030-2032.

Elementul final de incertitudine este reprezentat de faptul că Parlamentul European și Consiliul trebuie să voteze această propunere, iar ‘o slăbire suplimentară (un obiectiv de reducere de 80% până în 2035, o medie pe cinci ani și credite suplimentare extinse) ar reduce ponderea vehiculelor electrice la 70% până în 2035’, conchide studiul ONG-ului Transport & Environment.

În 2025, conform datelor furnizate de producători, mașinile complet electrice au reprezentat 17,4% din vânzările din Europa.