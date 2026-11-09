OpenAI a atras o finanţare de 11 miliarde de dolari, la o evaluare de 1.250 de miliarde de dolari, sub estimările iniţiale

OpenAI, compania care dezvoltă ChatGPT, a obţinut o finanţare de 11 miliarde de dolari, reprezentând prima parte a unei noi runde de atragere de capital, la o evaluare de 1.250 de miliarde de dolari, potrivit unei surse familiarizate cu tranzacţia, citată de Reuters.

Suma atrasă până în prezent reprezintă doar o parte din obiectivul iniţial al companiei, care urmărea să obţină până la 30 de miliarde de dolari. Totodată, evaluarea OpenAI a fost redusă de la nivelul de 1.500 de miliarde de dolari vizat anterior, au declarat doi investitori.

Printre participanţii la noua rundă de finanţare se numără grupul japonez SoftBank şi fondul de investiţii MGX din Emiratele Arabe Unite. Informaţiile privind tranzacţia au fost publicate iniţial de Bloomberg News.

Reducerea evaluării reflectă prudenţa tot mai mare a investitorilor faţă de companiile de inteligenţă artificială, pe fondul îngrijorărilor privind cheltuielile uriaşe pentru infrastructură şi perspectivele de rentabilitate.

O tendinţă similară se observă şi în cazul rivalei Anthropic, care pregăteşte listarea la bursă. Unii investitori estimează acum o evaluare de aproximativ 1.500 de miliarde de dolari pentru Anthropic, faţă de nivelul de circa 2.000 de miliarde de dolari anticipat anterior.

Finanţarea OpenAI vine într-un moment în care entuziasmul pieţelor pentru inteligenţa artificială s-a temperat, iar investitorii analizează mai atent raportul dintre investiţiile masive în tehnologie şi veniturile pe care acestea le pot genera.