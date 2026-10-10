Ministerul Energiei: Plăți și sume autorizate de peste 14 milioane de euro prin PNRR, în ultima săptămână

Ministerul Energiei a efectuat plăți și a autorizat sume în valoare cumulată de peste 14 milioane de euro, în perioada 5 – 9 octombrie 2026, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), potrivit datelor publicate vineri de instituție.

În intervalul menționat, au fost efectuate plăți în valoare de 1,50 milioane de euro și a fost autorizată o cerere de transfer în valoare totală de 13,64 milioane de euro.

De la începutul anului 2026, valoarea plăților efectuate de Ministerul Energiei prin PNRR a depășit 371 de milioane de euro.

Totodată, plățile cumulate către beneficiari de la începutul programului se ridică la peste 584 de milioane de euro.

Potrivit ministerului, în prezent se află în curs de procesare șapte cereri de transfer, depuse în trimestrul al treilea al acestui an, în valoare totală de aproximativ 50,80 milioane de euro.