Ministerul Finanțelor a atras, marți, 28 de milioane de lei de la bănci, suplimentar la licitațiile de luni, când a împrumutat 749,82 de lei, la dobânzi de 7,57% pe an, respectiv 7,56% pe an, prin două emisiuni de obligațiuni de stat de tip benchmark.

Valoarea nominală a celor două emisiuni suplimentare a fost de 75 milioane de lei, respectiv 60 de milioane de lei. Băncile au transmis oferte în valoare de 20 milioane de lei, respectiv de 8 milioane de lei.

Ministerul Finanțelor (MF) a planificat, în luna septembrie 2025, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 6,2 miliarde de lei, la care se poate adăuga suma de 795 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitațiilor de obligațiuni.

Suma totală, de 6,995 miliarde lei, este cu 385 milioane de lei mai mare față de cea care a fost programată în luna august a acestui an, de 6,61 miliarde de lei, și va fi destinată refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice și finanțării deficitului bugetului de stat.