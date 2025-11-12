Ministerul Mediului a demarat procedura de selecție pentru ocuparea unor posturi în Consiliile de Administrație de la Romsilva și ANM

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a lansat procedura de selecție pentru ocuparea unei poziții de auditor în cadrul Consiliului de Administrație al Regie Național a Pădurilor (RNP) – Romsilva, respectiv a trei posturi de administrator în Consiliul de Administrație al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

‘Lansăm astăzi aceste apeluri prin care încurajăm să se înscrie experții de bună credință care vor să fie auditori sau administratori în cadrul Consiliilor de Administrație ale RNP Romsilva și Administrației Naționale de Meteorologie. Vreau să găsim cei mai buni profesioniști din domeniu pentru ocuparea acestor funcții, care să fie eficienți, integri și să aducă plusvaloare în aceste insitituții. Procesul de selecție este unul transparent și așteptăm cât mai multe dosare depuse pentru aceste posturi’, a declarat, într-un comunicat de presă, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.

Potrivit ministerului de resort, printre criteriile de selecție solicitate în cazul postului de auditor în Consiliul de Administrație al Romsilva se află: competențe specifice sectorului de activitate, competențe profesionale de importanță strategică, competențe de guvernanță corporativă, competențe sociale și personale, experiență pe plan național și internațional, competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice, altele în funcție de specialitatea întreprinderii publice, trăsături și alte criterii.

În ceea ce privește cele trei poziții de administrator în Consiliul de Administrație al ANM, printre condițiile și cerințele de participare specifice se regăsesc: studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență în domeniul științelor economice; minimum șapte ani de experiență profesională în domeniul studiilor superioare absolvite, respectiv în domeniul științelor economice; minimum șapte ani de experiență în funcții de conducere.

Dosarele de candidatură atât pentru posturile de la Romsilva, cât și pentru cele de la ANM se depun până la data de 15 decembrie 2025, la ora 16:30, în format scris și electronic.