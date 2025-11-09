Ministerul Mediului lansează consultarea pieței în SEAP pentru campania de conștientizare privind gestionarea deșeurilor

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a publicat în SEAP documentația pentru consultarea pieței în vederea pregătirii achiziției de servicii pentru campania națională de informare și conștientizare privind gestionarea deșeurilor, finanțată din fonduri europene.

‘Publicarea consultării în SEAP marchează un moment important: construim această campanie împreună cu industria de profil, cu experți și cu cei care au experiență reală în comunicare publică. Vrem o campanie eficientă, adaptată realităților României și capabilă să schimbe comportamente, nu doar o obligație bifată pe hârtie. Invităm actorii relevanți să se implice cu idei, recomandări și exemple de bune practici’, a declarat ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu, citată într-un comunicat al ministerului transmis sâmbătă AGERPRES.

Conform sursei, această etapă are rolul de a asigura calitatea și eficiența viitoarei campanii, prin colectarea de opinii, recomandări și propuneri concrete din partea actorilor relevanți din piață. Consultarea va contribui la definirea unor criterii clare și obiective pentru selecția conceptelor creative, stabilirea unor indicatori de impact și a unor instrumente moderne de monitorizare a rezultatelor.

Ministerul urmărește să obțină din partea pieței recomandări privind criterii de evaluare a creativității și relevanței conceptelor, indicatori de rezultat și impact folosiți în campanii similare, instrumente moderne de monitorizare și raportare (de tip dashboard digital, analize de sentiment, măsurarea impactului media), exemple de activități și metode inovatoare de comunicare, precum și structuri eficiente de echipă și specialiști necesari pentru implementare.

Pentru a facilita un dialog direct cu actorii din domeniu, Ministerul Mediului va organiza vineri, 14 noiembrie, la ora 14:00, o întâlnire de consultare la sediul instituției, unde pot fi discutate propuneri și recomandări punctuale privind caietul de sarcini.

‘Avem nevoie de soluții profesioniste și adaptate realităților din România. Invităm agențiile, experții în comunicare, ONG-urile și toți cei cu experiență relevantă să contribuie la construirea unei campanii puternice, eficiente și cu impact real asupra modului în care gestionăm deșeurile în România’, a subliniat ministra Diana Buzoianu.

Data limită de transmitere a propunerilor în cadrul consultării este 28 noiembrie 2025.