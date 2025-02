Ministrul Agriculturii: Fermierii vor beneficia și anul acesta de apă gratuită pe infrastructura principală de irigații

Fermierii români vor beneficia și anul acesta de apă gratuită pe infrastructura principală de irigații, iar 50% din costurile cu energie electrică vor fi suportate de stat, a anunțat, marți, ministrul Agriculturii și dezvoltării Rurale, Florin Barbu.

El a precizat că anul acesta pentru sistemul de irigații sunt alocate în bugetul MADR peste 2,5 miliarde de lei credite de angajament și un miliard de lei pe credite bugetare.

”Și în sistemul de irigații avem o alocare pe credite de angajament de 2,5 miliarde de lei, bineînțeles, pe credite bugetare avem un miliard de lei pentru continuarea celor 41 de șantiere din România. Complementar, am alocat și s-au semnat contracte de 500 de milioane de euro pentru infrastructura secundară de irigații. Vorbim aici de organizațiile de udători, unde și costul cu energie electrică, 50%, este suportat de către Ministerul Agriculturii. Și anul acesta fermierii vor beneficia de apă gratuită pe infrastructura principală de irigații”, a declarat Barbu, după dezbaterile din comisiile reunite de buget-finanțe din Parlament.

Acesta a subliniat că va aloca și despăgubiri pentru secetă, ”dacă va fi secetă și anul acesta”, așa cum a alocat și în 2024.

”Dacă vorbim de secetă, așteptăm anul acesta să vedem dacă va fi secetă și bineînțeles, în cazul în care se vor produce schimbări climatice și va fi secetă, noi vom interveni prompt și vom da despăgubirile fermierilor, așa cum am făcut și în anul 2024, un an fără precedent în care am plătit banii pe secetă în același an în care s-a produs seceta”, a mai spus Barbu.

Întrebat cum ar fi afectată economia României dacă s-ar aplica o inițiativă a unor candidați la prezidențiale care cer ca românii să boicoteze supermarketurile pe modelul Croația, ministrul Agriculturii i-a îndemnat pe români să meargă să cumpere de oriunde produse procesate în România, pentru că un astfel de boicot ar însemna ”falimentul procesatorilor români”.

”Sigur, noi trebuie să promovăm produsele românești astfel încât românii să cumpere aceste produse, să aibă acces la aceste produse. Noi, la Ministerul Agriculturii, știți foarte bine că în fiecare lună avem târg cu produse agroalimentare românești unde îi invităm pe toți bucureștenii să vină să cumpere aceste produse de calitate. Dar cred că acesta este un subiect mai mult politic și vă spun acest lucru. De ce? Pentru că în magazinele de retail din România 70% din aceste produse sunt românești sunt realizate de către procesatori români. Știți ce ar însemna o săptămână să boicotăm magazinele de retail, să nu vindem produse procesate în România? Ar însemna falimentul procesatorilor români. Eu îi îndemn pe români să meargă oriunde, că merg în piețe, că merg în retail, că merg în magazinele de cartier, să cumpere și să caute eticheta cu produs procesat în România”, a transmis oficialul MADR.