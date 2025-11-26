Ministrul Agriculturii: În 2025 am alocat peste 271 milioane lei pentru culturile în spații protejate, sumă fără precedent

Peste 271 de milioane de lei au fost alocați în acest an pentru culturile în spații protejate, o sumă fără precedent care le permite fermierilor să fie competitivi, să își mențină activitatea și să ofere consumatorilor legume românești de calitate, susține ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

‘Sprijinirea producției românești de legume este o prioritate a mandatului meu. În 2025 am alocat peste 271 de milioane de lei pentru culturile în spații protejate, o sumă fără precedent care le permite fermierilor să fie competitivi, să își mențină activitatea și să ofere consumatorilor legume românești de calitate’, a declarat Barbu, potrivit unui comunicat al ministerului.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale precizează că fondurile au fost virate în conturile direcțiilor agricole județene, urmând ca acestea să efectueze plățile către beneficiari până la data de 30 noiembrie 2025.

În total, 16.638 de fermieri beneficiază în 2025 de sprijinul acordat prin HG nr. 325/2025. Programul vizează susținerea culturilor de legume cultivate în sere, solarii și alte structuri protejate, contribuind la stabilitatea aprovizionării și la reducerea dependenței de importuri.

Ministerul prezintă și evoluția sprijinului și a suprafețelor cultivate în ultimii ani. Astfel, în 2022, 15.290 beneficiari au primit 68,2 milioane lei pentru 1.529 ha, în 2023 – ciclul I (HG 846), 19.076 beneficiari au primit 94,4 milioane lei pentru 1.907,6 ha și în ciclul II (HG 1324) 17.319 beneficiari au primit 86,1 milioane lei pentru 1.731,9 ha iar în acest an sunt 16.638 beneficiari care primesc 271,2 milioane lei pentru 3.617 ha.