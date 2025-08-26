Ministrul Educației spune că probabil anul școlar va începe cu un boicot

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a afirmat, luni, că probabil anul școlar 2025-2026 va începe pe 8 septembrie cu un boicot.

‘Ce se va întâmpla, adevărul este că nu știu. Îmi este foarte greu să fac predicții. Probabil că va fi un boicot, nu știu de ce anvergură. Probabil că o să fie segmente cu atitudini diferite în prima zi de școală. Nu știu care este magnitudinea acestui proces, nu știu dacă nu vor fi în alte zone școli care o să își desfășoare activitatea în mod obișnuit…’, a declarat ministrul Daniel David, la Antena 3.