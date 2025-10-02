Ministrul Finanțelor: Guvernul nu are în plan, în acest moment, o creștere a taxelor în 2026

Guvernul nu are în plan, în acest moment, o creștere a taxelor anul viitor, a declarat, miercuri seară, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, după aprobarea de către Executiv a proiectului de rectificare bugetară.

‘Am spus-o de mai multe ori că în acest moment nu discutăm despre o creștere a taxelor. Nu avem în plan o creștere a TVA pentru 2026 nici în Horeca. Horeca e un caz aparte. Așteptăm analiza și pe baza acesteia vom discuta în Coaliție și vom lua o decizie. Iar despre celelalte impozite, pe profit, pe venit, nu avem în plan, în acest moment, o creștere a taxelor. Și aici mă refer la toate taxele’, a precizat șeful Finanțelor.

El a explicat că toate măsurile luate până în prezent de către Guvern vor ave un impact important în 2026.

‘Efectul cumulat al pachetelor se centrează pe 2026 pentru că anul viitor trebuie să țintim spre un deficit de 6%, deci avem o ajustare foarte mare de făcut. De aceea, a fost o strategie ca pachetele de măsuri fiscale să aibă în vedere o ajustare importantă care să ne susțină în anul 2026 și să ajungem cât mai aproape de 6%’.

Rectificarea aprobată de Guvern prevede o țintă de deficit de 8,4% pentru acest an.