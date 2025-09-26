Ministrul Finanțelor: Proiectul de rectificare bugetară urmează să fie adoptat până la finalul săptămânii viitoare

Proiectul de rectificare bugetară urmează să fie adoptat până la finalul săptămânii viitoare având în vedere solicitările și nevoile multiple de finanțare adresate Ministerului de Finanțe în contextul presiunilor pe deficit, a anunțat vineri ministrul de resort, Alexandru Nazare.

Acesta s-a întâlnit cu premierul Ilie Bolojan cu care a discutat calendarul actualizat al rectificării de buget.

‘Am discutat împreună cu premierul calendarul actualizat al rectificării bugetare, în urma solicitărilor și nevoilor multiple de finanțare adresate Ministerului de Finanțe. Toate necesită analiză și decizii responsabile, în contextul actualelor presiuni bugetare și pe deficit. Luni vom publica proiectul în consultare publică, urmând ca dialogul să continue zilele următoare, iar până la finalul săptămânii viitoare proiectul de rectificare să fie adoptat’, a scris ministrul Finanțelor pe pagina sa de Facebook.

Cei doi oficiali au discutat despre direcțiile majore pentru ANAF și Vamă, ambele instituții având mandat ferm de a contribui la creșterea gradului de colectare, la combaterea evaziunii fiscale și la consolidarea încrederii publice în funcționarea lor, a precizat sursa citată.

‘Reformarea acestor instituții nu este un proces simplu și nici rapid. Totuși, rezultatele și progresele ANAF din ultimele două luni arată că, prin voință și printr-o nouă abordare, se poate. ANAF are ca obiectiv accelerarea finalizării marilor investigații aflate în derulare și comunicarea transparentă a concluziilor, odată ce acestea vor fi disponibile. Vama, la rândul său, are misiunea de a-și consolida rolul de instituție esențială în stat și de partener al contribuabililor corecți, printr-o activitate fermă și consecventă. O prioritate comună rămâne digitalizarea. Accelerarea acestui proces va aduce mai multă transparență și trasabilitate a informațiilor și activităților, atât în cadrul ANAF, cât și la Vamă’, a subliniat Nazare.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, miercuri, că România a convenit cu Comisia Europeană să închidă anul cu un deficit de 8,4% din PIB iar proiectul rectificării bugetare va fi publicat în transparență decizională în vederea consultării cel târziu vineri.

Bugetul pentru anul în curs este construit pe o creștere economică de 2,5% și un deficit bugetar de 7% din PIB.