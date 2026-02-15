MMAP: Proceduri mai rapide și digitalizare pentru autoritățile de mediu

Guvernul a lansat în consultare publică proiectul de Ordonanță de Urgență privind simplificarea procedurilor administrative pentru investitori, iar un capitol important al proiectului vizează măsurile propuse de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor referitoare la eficientizarea procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, prin reducerea termenelor de analiză și modernizarea proceselor administrative, informează MMAP printr-un comunicat.

‘Reducem termenele acolo unde există spațiu real de eficientizare, dar nu reducem standardele de mediu. Din contră, digitalizarea și clarificarea etapelor procedurale ne permit să avem procese mai rapide, mai transparente și mai predictibile pentru investitori, menținând integral exigențele de protecție a mediului. Este un pas necesar pentru modernizarea administrației de mediu’, a declarat ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, citată în comunicat.

Astfel, prin modificările propuse, timpul maxim alocat pentru luarea deciziei în cadrul celor două etape din procedura de evaluare a impactului asupra mediului (etapa de evaluare inițială și etapa de încadrare) se reduce cu 40 de zile.

‘Este vorba de termene eficientizate discutate cu reprezentanții Comisiei Europene. Concret, termenul pentru analiza inițială scade de la 15 la 10 zile, termenul pentru formularea punctului de vedere în etapa de încadrare se reduce de la 20 la 15 zile, iar termenul maxim pentru luarea deciziei de încadrare scade de la 90 la 60 de zile’, precizează reprezentanții MMAP.

În paralel, proiectul introduce dezvoltarea unui nou sistem informatic național pentru evidența și raportarea datelor și informațiilor de mediu de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate. Platforma va permite gestionarea digitală a fluxurilor de date, creșterea trasabilității procedurilor, standardizarea raportărilor și reducerea birocrației pentru operatorii economici. Sistemul va contribui la o calitate mai bună a datelor de mediu și la o monitorizare mai eficientă a obligațiilor de conformare.