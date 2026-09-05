Moscova se așteaptă ca China să cumpere peste 60% din gazele naturale exportate de Rusia până în 2030

Până în 2030, peste 60% din toate exporturile de gaze ale Rusiei vor merge către piața chineză, a declarat vineri vicepremierul rus Alexander Novak, într-un discurs la Forumul Economic Estic de la Vladivostok, transmite EFE.

Alexander Novak a adăugat că, numai în acest an, Rusia și-a majorat cu 25% livrările de gaze către China, menținându-și poziția de principal furnizor de acest tip de combustibil pentru gigantul asiatic. De asemenea, Novak a susținut că exporturile rusești de gaze naturale lichefiate (GNL) către China ‘înregistrează o creștere record’.

‘În ultimul deceniu, volumul exporturilor a crescut de peste 50 de ori, iar Rusia a devenit unul dintre cei mai importanți trei vânzători de gaze naturale lichefiate pe piața chineză’, a spus Alexander Novak, subliniind că grupurile chineze sunt implicate în proiecte majore în acest sector în zona Arctică a Rusiei.

Novak a adăugat că ‘următoarea etapă a cooperării constă în a face colaborarea energetică mai rezistentă la factorii externi’. ‘Pentru a realiza acest lucru, trebuie să dezvoltăm infrastructura proiectelor transfrontaliere: construirea și modernizarea conductelor de gaze și petrol, a instalațiilor portuare, a instalațiilor energetice, a coridoarelor de transport și logistică și a asigurărilor’, a afirmat oficialul rus.

Vicepremierul Novak a adăugat că, în contextul actual al sancțiunilor occidentale, care au obligat Rusia să caute piețe alternative în Asia, în special în China și India, ‘94% din exporturile de petrol rusesc se îndreaptă către țări prietene’.

‘Având în vedere întreruperile aprovizionării din Orientul Mijlociu din cauza escaladării situației militare și politice (din Iran), companiile rusești și-au demonstrat încă o dată capacitatea de a garanta livrări neîntrerupte pe termen lung și la prețuri corecte de piață’, a spus Novak. El a subliniat că ‘cel mai important lucru pe care Rusia îl oferă pieței internaționale, pe lângă resursele sale, este fiabilitatea.