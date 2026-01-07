Motorola a dezvăluit smartphone-ul pliabil Razr Fold

Motorola a prezentat succint la CES 2026 smartphone-ul pliabil „stil carte” Razr Fold.

Noul smartphone Motorola are un ecran principal de 8,1 inch cu rezoluţie 2K când este deschis. Locul acestuia este luat de un ecran de 6,6 inch când se pliază.

Sistemul foto este compus din trei camere foto de 50MP, alături de camera principală existând una ultra-wide şi una tele, cu zoom optic 3X. Pentru selfie-uri există o cameră de 20MP deasupra ecranului principal şi una de 32MP alături de ecranul mai mic.

Când va fi lansat, va fi disponibil în culorile pe care producătorul le numeşte Pantone Blackened Blue şi Pantone Lily White.

Vor exista, cu siguranţă, funcţii de inteligenţa artificială şi suport pentru Stylus.

Motorola nu a anunţat specificaţiile complete ale noului smartphone, aşa că nu se cunosc dimensiunile, cipul sau memoria disponibile.

Nu se ştie, încă, nici când va fi lansat sau cât va costa noul Razr Fold.