Motreanu (PNL): Deschiderea spre dialog și parteneriat afișată de PSD nu este decât un joc duplicitar

Europarlamentarul liberal Dan Motreanu, membru al Biroului Politic Național al PNL, a declarat, sâmbătă, că ‘deschiderea spre dialog și parteneriat afișată de PSD nu este decât un joc duplicitar, menit să justifice negocierile subterane cu diverse grupuri parlamentare și încercările de a atrage individual parlamentari din alte partide’, subliniind că, dacă social-democrații sunt la guvernare, liberalii sunt în opoziție.

‘Sorin Grindeanu nu este în măsură să vorbească despre stabilitate și responsabilitate. Acestea presupun să fii un partener care își respectă cuvântul și care rămâne alături de ceilalți, inclusiv atunci când trebuie luate decizii grele. Ce s-a schimbat între timp în comportamentul politic al PSD, astfel încât partenerii să poată avea din nou încredere în acest partid? Partidul condus de Sorin Grindeanu a făcut parte dintr-un guvern constituit în baza unui protocol politic și a unui program de guvernare, ambele asumate și semnate de toate partidele din coaliție. Cu toate acestea, PSD a votat alături de AUR pentru demiterea Guvernului Bolojan’, a scris Motreanu pe pagina sa de Facebook.

El a susținut că, astfel, PSD și-a încălcat angajamentele asumate prin protocol și a provocat o criză politică ce durează de cinci luni.

‘Ce garanții există că PSD nu va face din nou același lucru? De fapt, deschiderea spre dialog și parteneriat afișată de PSD nu este decât un joc duplicitar, menit să justifice negocierile subterane cu diverse grupuri parlamentare și încercările de a atrage individual parlamentari din alte partide. Tocmai astfel de înțelegeri arată câtă transparență, responsabilitate și stabilitate își dorește, în realitate, PSD’, a adăugat liberalul.

Motreanu a reiterat că PNL poate contribui la instalarea unui nou guvern și la deblocarea crizei politice, dar nu va participa la o nouă guvernare alături de PSD. ‘Dacă PSD este la guvernare, PNL este în opoziție’, a subliniat liberalul.

Președintele social-democraților, Sorin Grindeanu, a afirmat vineri că ‘PSD susține refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR și este pregătit să își asume responsabilitatea guvernării’.

În replică, președintele Partidului Național Liberal, premierul interimar Ilie Bolojan, a spus că România are nevoie de un Guvern funcțional, iar PNL este deschis să contribuie la instalarea acestuia, însă nu va accepta să repete formule politice care s-au dovedit că nu funcționează. Ilie Bolojan a arătat că refuzul de a guverna cu PSD nu ține de orgolii sau de calcule politice, ci de lecția pe care PNL a învățat-o în ultimul an.

Sâmbătă, Sorin Grindeanu i-a transmis lui Ilie Bolojan că participarea PNL la guvernare nu reprezintă un favor făcut PSD, ci decizia corectă pentru România.