Nazare: IMM-urile sunt un beneficiar direct al pachetului de stimulare a investițiilor mari

IMM-urile sunt un beneficiar direct al pachetului de stimulare a investițiilor mari pentru că fiecare investiție mare atrasă în România înseamnă contracte noi, cerere pentru produse și servicii locale, integrare în lanțuri de producție și transfer de tehnologie, susține ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

‘IMM-urile sunt un beneficiar direct al acestui pachet: fiecare investiție mare atrasă în România înseamnă contracte noi, cerere pentru produse și servicii locale, integrare în lanțuri de producție și transfer de tehnologie. Este o schimbare reală de abordare: de la consum la investiții, de la soluții pe termen scurt la dezvoltare structurală. România are nevoie de capital, de proiecte solide și de politici economice care să susțină creșterea pe termen lung’, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

El a reamintit că România trebuie să promoveze activ oportunitățile de investiții și să ofere investitorilor un cadru predictibil și stimulente avantajoase, pentru că investițiile mari aduc efecte în lanț: locuri de muncă bine plătite, producție în România, exporturi mai mari și oportunități reale pentru IMM-uri și antreprenorii români, care devin furnizori, parteneri și beneficiari direcți.

Potrivit ministrului Finanțelor, componenta de stimulare a investițiilor mari, recent lansată în dezbatere publică, vine în completarea măsurilor adoptate la finalul anului trecut – abrogarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) și a taxei pe stâlp din 2027.

Pentru stimularea investițiilor productive majore, pachetul propune o schemă dedicată proiectelor strategice de minimum 1 miliard de lei, care aduc un boost în producție, generează exporturi, substituie importuri și contribuie la dezvoltarea regională.

‘Pentru aceste proiecte strategice punem la dispoziție un mix de instrumente de sprijin precum granturi, credite fiscale, garanții de stat, bonificații de dobândă și aport de capital. Aceste investiții creează capacități industriale noi și generează comenzi consistente pentru furnizori locali și IMM-uri’, a explicat Alexandru Nazare.

Totodată, pachetul prevede sprijin pentru industria prelucrătoare și sectoarele cu deficit comercial, printr-o schemă cu un buget total de 1,05 miliarde euro, adresată investițiilor de minimum 50 milioane de lei. ‘Trebuie să producem în România bunuri pe care astăzi le importăm, în industrii precum fabricarea produselor farmaceutice sau a componentelor electronice și să reducem dezechilibrele comerciale’, a arătat ministrul de resort.

Proiecte de investiții de minimum 75 milioane lei în tehnologii ‘zero net’ și pentru valorificarea resurselor minerale strategice vor fi susținute prin credite fiscale aplicabile până la 7 ani și garanții de stat. Bugetul alocat este de 1,05 miliarde euro. Schema vizează companiile care investesc în sectoarele ce procesează materii prime strategice și critice (cobalt, litiu, etc) sau dezvoltă produse finite și componente pentru tehnologiile verzi (precum tehnologii solare, eoliene, baterii si tehnologii de stocare a energiei, etc).

Prin Programul pentru Cercetare, Dezvoltare și Tehnologii Avansate – TECHUP ROMANIA vor fi susținute proiecte cu valori între 5 milioane și 50 milioane lei, prin granturi și deduceri fiscale de până la 200% din cheltuielile eligibile. Bugetul total al programului este de 1,05 miliarde euro, pentru perioada 2026-2032.

‘Astfel, stimulăm cercetarea și dezvoltarea de tehnologii avansate precum inteligență artificială, microelectronică, biotehnologie și medicină de precizie, tehnologii pentru energie verde și stocare, producție avansată, robotică, tehnologie spațială și nanotehnologii. Obiectivul este ca firmele inovatoare să poată scala mai rapid tehnologiile de ultimă generație, folosind atât sprijin nerambursabil, cât și facilități fiscale, într-un cadru compatibil cu regulile europene de ajutor de stat’, a mai precizat sursa citată.

Pachetul are în vedere și consolidarea capacităților industriale de apărare, printr-o structură dedicată investițiilor de minimum 10 milioane lei, finanțată cu 200 milioane euro din fonduri europene.