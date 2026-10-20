Niculescu: Din această seară România are un Guvern cu puteri depline. Ne apucăm imediat de treabă

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a anunțat marți că se va apuca ‘imediat de treabă’, în cursul serii urmând să aibă loc prima ședință de guvern.

‘A fost o zi importantă în Parlamentul României. Vreau să le mulțumesc parlamentarilor pentru votul acordat acestui Guvern – cele 280 de voturi primite. Este un vot care ne responsabilizează, care ne onorează, evident, dar în primul rând ne responsabilizează, pentru că știm condițiile în care a fost acordat acest vot. Vreau să le mulțumesc reprezentanților PSD pentru susținere și pentru implicarea în acest Guvern. Vreau să le mulțumesc de asemenea și unor formațiuni precum Partidul Național Liberal, UDMR, Grupul minorităților naționale și tuturor acelor parlamentari care au susținut acest Guvern’, a afirmat Luca Niculescu la finalul ședinței plenului reunit al Parlamentului, într-o declarație de presă.

Potrivit acestuia, era foarte important ca România să aibă un guvern.

‘Încheiem astfel azi cinci luni și jumătate de criză politică, care înseamnă costuri pentru români, costuri pe care le simt în facturi, costuri pe care le simt în creșterea șomajului, costuri pe care le simțim și în situația economică, în situațiile geopolitice. Este foarte important și era foarte important ca România să aibă un guvern. Din această seară, România are un guvern cu puteri depline. Ne apucăm imediat de treabă, prima ședință de guvern va fi în această seară. Și, chiar dacă venim din medii și orizonturi diferite, chiar dacă unii din această echipă sunt politicieni, unii cu multă experiență în politică, iar alții sunt independenți, sunt din lumea academică, sunt din lumea artistică, vom forma o echipă și vom lucra împreună’, a transmis premierul desemnat.

Guvernul Luca Niculescu a fost învestit, marți, de plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului.

S-au înregistrat 338 de voturi valabil exprimate, din care 280 de voturi pentru învestirea Guvernului și 58 de voturi împotrivă.