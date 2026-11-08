Niculescu: Marea noastră dorință este de a nu avea taxe și impozite noi în 2027

Premierul Luca Niculescu a declarat sâmbătă că Guvernul își dorește să nu introducă taxe și impozite noi în 2027, însă o decizie în acest sens va putea fi comunicată odată cu elaborarea bugetului pe anul viitor, în funcție de execuția bugetară, fondurile din PNRR și traiectoria fiscal-bugetară.

Întrebat, în cadrul unei conferințe de presă la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, dacă poate garanta că taxele nu vor crește în 2027, în contextul unor declarații făcute cu o zi înainte de ministrul Finanțelor, premierul a precizat că răspunsul va veni în momentul elaborării bugetului.

‘Ce pot să vă garantez este că veți avea răspunsul la această întrebare exact în momentul în care vom face bugetul. Dorința noastră mare este de a nu avea taxe și impozite noi. Asta vă pot confirma, dar mai sunt și alte variante care intră în această ecuație, fondurile din PNRR, de exemplu execuția bugetară până la finalul anului, traiectoria fiscal-bugetară pe care trebuie să ne înscriem – datele pe care le vom prevedea pentru anul viitor’, a precizat Luca Niculescu.

Premierul a subliniat că Guvernul dorește să evite introducerea unor noi taxe și impozite în 2027 și să pună accentul pe cheltuirea echilibrată a banilor publici, îmbunătățirea colectării și creșterea economică.

‘Dar marea noastră dorință este de a nu avea taxe și impozite noi, pentru că, după cum am mai spus-o de mai multe ori, este greu în acest moment să le spui românilor: știți, va trebui să suportați din nou taxe și impozite noi. Ce dorim este, cum am spus, o cheltuire echilibrată a banului public, în primul rând la noi, în instituțiile noastre, și o colectare mai bună și o creștere economică. Și de-abia după aceea să ne gândim la alte soluții’, a arătat șeful Executivului.