Nicușor Dan: Partidele fostei coaliții guvernamentale nu au ajuns la un consens politic și social asupra legii salarizării

Partidele fostei coaliții guvernamentale nu au ajuns la un consens politic și social asupra legii salarizării în sistemul bugetar și și-au asumat împreună pierderea celor 770 de milioane de euro aferente acestui jalon PNRR, a transmis, miercuri, președintele Nicușor Dan.

‘Începând cu luna mai, Administrația Prezidențială a mediat o discuție între PSD, PNL, USR și UDMR pe tema legii salarizării. Din păcate, în ciuda negocierilor intense din ultimele luni, cele patru partide nu au ajuns la un consens politic și social asupra legii. Această reformă esențială pentru întregul sistem bugetar nu ar fi trebuit să fie amânată ani la rând, începând din 2022. Am ajuns astfel ca un subiect atât de complicat și cu implicații sociale și economice majore să fie dezbătut sub o uriașă presiune a timpului’, a explicat șeful statului, într-o declarație de presă.

El a remarcat disponibilitatea la dialog a partidelor și a echipelor ministeriale, despre care a spus că au desfășurat ‘o muncă intensă’.

‘De asemenea, trebuie remarcat faptul că partidele și-au respectat angajamentul de a nu depune separat un proiect al legii în Parlament, asumându-și împreună, conform acordului politic, pierderea celor 770 de milioane de euro aferente acestui jalon PNRR. Cel mai important, partidele și-au asumat necesitatea adoptării legii până la sfârșitul acestui an și respectarea, prin viitoarea lege a salarizării, a anvelopei salariale agreate cu Comisia Europeană’, a menționat președintele.

Potrivit șefului statului, această anvelopă salarială nu va putea răspunde tuturor solicitărilor sindicale, însă munca desfășurată în aceste luni și discuțiile cu sindicatele ‘au clarificat foarte multe aspecte tehnice’. ‘Legea este aproape finalizată din punct de vedere tehnic’, a completat Nicușor Dan.

Decizia politică a partidelor va stabili cum va fi distribuită anvelopa salarială între diferitele categorii profesionale și, implicit, nivelul veniturilor pentru fiecare categorie profesională din sistemul bugetar, a afirmat președintele.