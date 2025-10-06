Nou record pentru bitcoin, care trece de 125.000 de dolari

Bitcoinul a atins un nou maxim duminică, depășind pragul de 125.000 de dolari, în contextul în care paralizia bugetară continuă în Statele Unite ale Americii, relatează AFP.

Vedeta criptomonedelor a atins 125.689 de dolari, depășind recordul anterior înregistrat în luna august, de circa 124.500 de dolari.

Bitcoin s-a aflat pe un trend ascendent puternic pe fondul reticenței investitorilor în fața blocajului bugetar din SUA.

Președintele american Donald Trump și familia sa au promovat de asemenea criptomonedele și sunt implicați în diverse inițiative în acest domeniu, ceea ce a impulsionat cursul bitcoinului.