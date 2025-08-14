Nuclearelectrica a obținut un profit net de peste 866 milioane lei, în primul semestru din 2025

Societatea Națională Nuclearelectrica a înregistrat, în primele șase luni din 2025, un profit net de 866,667 milioane lei, în creștere cu 2,8% față de aceeași perioadă din anul anterior, conform datelor financiare transmise, joi, Bursei de Valori București.

Potrivit sursei citate, profitul operațional (EBITDA) a scăzut cu 0,5% comparativ cu aceeași perioada a anului precedent, în principal că urmare a creșterii cheltuielilor cu contribuția la fondul de tranziție energetică (CFTE) cu 498 milioane lei, în condițiile creșterii prețurilor energiei electrice vândute cu 23,1%, pentru o cantitate de energie electrică vândută similară cu perioada precedentă (-1%), compensate parțial de creșterea veniturilor din vânzarea energiei electrice cu 30,5%, cât și de creșterea veniturilor financiare cu 33,2%.

Veniturile din exploatare s-au majorat cu 29,7% în principiu ca urmare a creșterii veniturilor din vânzarea energiei electrice cu 30,5%, determinată de creșterea cu 23,1% a prețului mediu ponderat al energiei electrice vândute în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2025, față de prețul mediu ponderat din aceeași perioada a anului 2024, în condițiile vânzării unei cantități totale de energie electrică ușor crescute (+5,7%).

‘SNN a fost până la 31 decembrie 2024 vânzător în cadrul Mecanismului de achiziție centralizată de energie electrică (MACEE), instituit prin OUG nr. 153/2022. Prin MACEE OPCOM S.A., în calitate de achizitor unic (…), cumpără energia electrică de la producători și o vinde cumpărătorilor la prețul de 450 lei/MWh și respectiv cu 400 lei/MWh pentru cea contractată după 1 aprilie 2024. Începând cu anul 2025 SNN nu mai este vânzător în cadrul acestui mecanism’, se menționează în raportul transmis BVB.

Cheltuiala cu contribuția la fondul de tranziție energetică (CFTE), pentru primul semestru din 2025, a fost de 504,881 milioane lei, față de un nivel de 6,493 milioane lei pentru aceeași perioada a anului trecut, ca urmare a creșterii prețurilor de vânzare pentru anumite tranzacții peste nivelul reglementat pentru care se calculează și se datorează contribuția’.

Cheltuielile din exploatare, mai puțin deprecierea, amortizarea și CFTE, au crescut cu 14,5% în primul semestru din 2025 față de aceeași perioada a anului precedent. Această creștere a fost determinată în principal de majorarea cheltuielilor cu combustibilul nuclear necesar exploatării unităților cât și de creșterea costului cu energia electrică achiziționată cu scopul acoperirii deficitelor produse în timpul opririlor planificate și neplanificate ale centralelor nucleare, se mai subliniază în raport.

Rezultatul financiar net a crescut cu 37,5% că urmare a faptului că în perioada menționată s-au înregistrat venituri financiare nete mai mari cu 33,2% față de perioada similară a anului precedent, reprezentate de venituri din dobânzi și diferențe valutare favorabile.

Cheltuiala netă cu impozitul pe profit a s-a majorat cu 3,8% ca urmare a avansului profitului impozabil calculat pentru perioada de raportare, față de cel calculat pentru perioada similară precedentă, influențat și de impactul cheltuielii nete cu impozitul pe profit care include atât impozitul pe profit, cât și impozitul amânat.

În ceea ce privește producția brută de energie electrică a celor două unități operaționale ale CNE Cernavodă, aceasta a fost de 5.128.340 MWh în semestrul I din anul 2025 (din care 2.175.340 MWh în trimestrul II 2025). Din această producție brută, consumul propriu tehnologic al Unităților în timpul funcționarii, precum și în timpul opririlor asigurat din producție proprie, a fost de 422.000 MWh în semestrul I (din care 190.000 MWh în trimestrul II 2025).

‘Astfel, energia electrică produsă și livrată în Sistemul Energetic Național (SEN) a fost de 4.706.466 MWh în semestrul I din anul 2025, față de semestrul I din anul 2024 (4.756.587 MWh), reprezentând o scădere de 1,1%. În trimestrul II 2025, cantitatea de energie electrică produsă și livrată în SEN a fost de 1.985.570 MWh, în scădere cu 0,2% față de nivelul înregistrat în trimestrul II 2024 de 1.988.598 MWh’, se mai arată în raport.

Programul de producție de energie electrică netă aprobat de Consiliul de Administrație pentru anul 2025 (revizie ianuarie 2025) are în vedere o cantitate de 9.817.605 MWh, iar pentru semestrul I 2025, are în vedere o cantitate de 4.558.318 MWh, fiind realizat în proporție de 103,3%; pentru trimestrul II 2025, a avut în vedere o cantitate de 1.898.673 MWh, fiind realizat în proporție de 104,6%.

Veniturile realizate pe piață de energie electrică aferente livrărilor de energie electrică din semestrul I 2025 au fost de 2,64 miliarde lei, mai mari cu 2,71% față de veniturile bugetate, și respectiv mai mari cu 30,1% față de realizările din semestrul I 2024.