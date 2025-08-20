Nvidia evaluează lansarea unui nou cip AI pentru China, mai performant decât modelul H20

Nvidia a anunţat marţi că analizează o gamă variată de produse, după apariţia unor informaţii potrivit cărora compania dezvoltă un nou cip de inteligenţă artificială destinat pieţei chineze, mai performant decât modelul H20.

Potrivit Reuters, noul cip, denumit provizoriu B30A, ar urma să fie bazat pe arhitectura Blackwell şi să fie livrat pentru testare clienţilor din China începând de luna viitoare.

”Evaluăm o varietate de produse pentru foaia noastră de parcurs, astfel încât să fim pregătiţi să concurăm în limitele permise de guverne”, a transmis Nvidia într-un comunicat pentru CNBC.

”Toate produsele noastre sunt dezvoltate cu aprobarea deplină a autorităţilor relevante şi sunt destinate exclusiv utilizării comerciale benefice.”

Secretarul Comerţului, Howard Lutnick, l-a lăudat marţi pe CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, afirmând că nu ar fi surprins ca acesta să dorească să vândă un nou cip în China.

”L-am auzit prezentând idei preşedintelui, şi preşedintele ascultă companiile noastre de tehnologie. Va decide cum va proceda”, a spus Lutnick.

La începutul lunii, Nvidia şi concurentul său AMD au convenit să ofere guvernului american 15% din veniturile obţinute din vânzările către China, în schimbul permisiunii de a continua exporturile în regiune.

Administraţia Trump a suspendat în aprilie vânzarea de cipuri avansate către China, invocând motive de securitate naţională. Nvidia a dezvoltat cipul H20 special pentru această piaţă, în urma restricţiilor impuse de administraţia Biden în 2023, iar AMD a lansat modelul MI308 pentru clienţii chinezi.

Donald Trump a declarat recent că iniţial ceruse un procent de 20% din vânzările Nvidia în China, dar că Jensen Huang a reuşit să negocieze la 15%. Preşedintele a adăugat că ar putea accepta vânzarea unui model Blackwell ”semnificativ redus” în performanţă pentru piaţa chineză, menţionând o scădere cu ”30% până la 50%” a capabilităţilor procesorului.