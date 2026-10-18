Oana Gheorghiu: PSD va trebui să își asume guvernarea și să aducă laptele și mierea pe care le-a promis

Liberala Oana Gheorghiu, vicepremier în Guvernul Bolojan, a declarat sâmbătă, după decizia liberalilor de susținere a Guvernului Niculescu, că PSD va trebui să își asume guvernarea și să aducă ”laptele și mierea” pe care le-a promis.

”Când ai de ales între două rele, pe care o alegi? România are nevoie urgentă de o rectificare bugetară. Dar legea nu permite Guvernului interimar condus de Ilie Bolojan să o adopte prin ordonanță de urgență. Fără rectificare, spitalele riscă să rămână fără bani pentru medicamente și tratamente, iar ambulanțele, fără combustibil. Nu vorbim doar despre bani. Vorbim despre vieți omenești. Despre oameni care pot muri dacă ajutorul nu ajunge la timp. Și atunci, ce alegi? Să prelungești blocajul, cu toate riscurile lui, sau să contribui la învestirea unui guvern dominat de PSD, cu o listă revoltătoare de miniștri? Înțeleg revolta provocată de decizia PNL. Și eu sunt revoltată! Cum să nu fii?”, a scris ea pe Facebook.

Potrivit acesteia, PSD, alături de AUR, a dat jos Guvernul Bolojan, un guvern din care chiar PSD făcea parte și care începuse să pună ordine în finanțele țării, să reducă risipa și privilegiile.

”Dar noi nu am abandonat reformele. Timp de peste cinci luni, am continuat să luptăm pentru ele, în ciuda limitărilor Guvernului interimar, a blocajelor politice și a contestărilor în instanță. Am căutat și soluții pentru formarea unui nou Guvern. După nominalizările eșuate Tomac și Veștea, PNL, USR și UDMR au propus un Guvern minoritar condus de Siegfried Mureșan. PSD a refuzat. Și iată-ne astăzi în fața unui Guvern cu 11 miniștri PSD din 17. Cei care au blocat reformele se întorc la putere. Între timp, problemele țării nu au așteptat după politicieni. Am petrecut 15 ani încercând să schimb lucrurile în spitalele din România. Știu ce înseamnă lipsa medicamentelor și a banilor pentru tratamente. Știu că, atunci când un spital nu mai poate funcționa, consecințele se pot măsura în vieți pierdute. Nu pot privi toate acestea doar ca pe o dispută între partide”, a arătat ea.

Pentru PNL, cel mai simplu și mai avantajos electoral ar fi fost să respingă învestirea acestui Guvern, consideră Oana Gheorghiu.

”Dar ce faci când o decizie bună pentru imaginea partidului riscă să aibă consecințe grave pentru oameni? Ilie Bolojan știe cât îl poate costa politic această decizie. Și totuși consideră că responsabilitatea față de țară trebuie să cântărească mai mult. Aceasta este rațiunea votului PNL: nu încrederea în PSD, nu aprobarea miniștrilor propuși, ci nevoia de a pune capăt unui blocaj ale cărui costuri sunt plătite de oameni. PNL nu intră la guvernare. Intră în opoziție. Iar PSD va trebui să își asume guvernarea și să aducă laptele și mierea pe care le-a promis. Nu va mai putea da vina pe ‘austeritatea’ lui Bolojan. Noi vom continua să susținem reforma statului, reducerea risipei, eliminarea privilegiilor și profesionalizarea companiilor de stat. Pentru aceste lucruri am intrat în politică. Pentru ele am ales să fac parte din echipa lui Ilie Bolojan. Și nu am de gând să renunț la ele. Știu că mulți oameni sunt dezamăgiți. Nu le cer să nu fie și nici să aibă încredere în PSD. Dar cred că responsabilitatea politică înseamnă uneori să accepți un cost pentru tine, pentru a evita unul mult mai mare pentru ceilalți. Interesul de partid nu poate fi mai important decât viețile oamenilor. Iar responsabilitatea nu poate însemna abandonarea reformelor”, a transmis aceasta.