OMV vrea să ajungă la o rețea de 5.000 de stații de încărcare a automobilelor electrice în Europa Centrală

Grupul energetic austriac OMV intenționează să își multiplice de patru ori numărul de stații de încărcare a vehiculelor electrice din Europa Centrală, pe măsură ce automobilele pe baterie devin din ce în ce mai populare în regiune, transmite Bloomberg.

Potrivit directorului general Alfred Stern, grupul austriac se așteaptă ca tranziția spre mobilitatea electrică să îi impulsioneze și activitățile din domeniul gazelor, în condițiile în care explozia cererii de electricitate va necesita aportul tuturor capacităților de producție.

‘Europa va avea nevoie de gaze naturale o perioadă mai lungă de timp și în volume mai mari’ decât se estima anterior, a declarat Alfred Stern într-un interviu pentru Bloomberg.

În ultimele 12 luni, acționarul majoritar de la OMV Petrom și-a dublat rețeaua de stații de încărcare a automobilelor electrice din Europa Centrală și intenționează ca în 2030 să opereze o rețea compusă din aproximativ 5.000 de stații de încărcare în regiune.

‘Există o foame semnificativă de electricitate. De aceea vom avea nevoie de gaze pentru a echilibra rețeaua energetică în viitor. Gazele sunt ceea ce ne interesează’, a declarat Berislav Gaso, directorul diviziei energie din cadrul OMV.

Chiar dacă activitățile tradiționale din domeniul producției de petrol continuă să genereze lichidități, Stern a spus că investițiile OMV vor fi reorientate din ce în ce mai mult spre piețele cu un potențial de creștere mai mare.

Această strategie, care vizează domenii variind de la electricitate la combustibili sustenabili pentru aviație, contrastează cu acțiunile unor mari giganții energetici care au revenit la petrol. În SUA, administrația Trump și-a intensificat presiunile asupra Agenției Internaționale pentru Energie, pentru ca aceasta să își revizuiască estimările privind momentul în care cererea de petrol va atinge nivelul de vârf, în condițiile în care o serie de mari companii petroliere și-au revizuit prognozele și sugerează că cererea de petrol va continua să crească în viitor.

Stern a îndemnat organismele europene de reglementare să își mențină obiectivele climatice ambițioase, dar a încurajat o mai mare vizibilitate cu privire la prețul certificatelor de poluare. În opinia directorului OMV, reglementările ar trebui să se concentreze mai degrabă spre majorarea costului emisiilor decât pe recomandarea anumitor tehnologii.

Chiar dacă și-a redus estimările privind cheltuielile de capital, până la 3,5 miliarde de euro în următorii patru ani, OMV continuă să aloce fonduri pentru investiții în sustenabilitate. OMV a demarat lucrările la una dintre cele mai mari fabrici de hidrogen verde din Europa și în paralel investește în energie geotermală și are mai multe brevete privind reciclarea maselor plastice.

Grupul austriac OMV Aktiengesellschaft deține 51,156% din acțiunile OMV Petrom, iar statul român, prin Ministerul Energiei, 20,698%, potrivit datelor afișate de Bursa de la București.