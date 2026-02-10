Pascu (Consiliul Concurenței): Ne-am fi așteptat ca prețurile pe piața gazelor naturale să fie reliberalizate

Ne-am fi așteptat ca prețurile pe piața gazelor naturale să fie reliberalizate, însă suntem convinși că decizia de întârziere a liberalizării a fost luat în urma unei analize serioase, a declarat, marți, la o conferință de specialitate, vicepreședintele Consiliului Concurenței, Dan Pascu.

‘Noi ne-am fi așteptat și ne așteptăm ca prețurile pe piața de gaze naturale să fie reliberalizate. Acum nu știm în ce parametri va fi extinsă schema aceasta de plafonare, nici în ceea ce privește vectorul temporal, nici în ceea ce privește prețurile. Noi am transmis, recent, în perspectiva reliberalizării, către Guvernul României un punct de vedere prin care evident susținem această reliberalizare. Vreau să subliniez că acesta este punctul de vedere al autorității de concurență care are perspectiva funcționării piețelor și asigurării unei concurențe eficiente pe piață, noi neluând în considerare când formulăm puncte de vedere alte aspecte cum ar fi protecția consumatorului final vulnerabil, eventual o necesitate politică de temporizare a procesului de reliberalizare. Asta decurgând dintr-o eventuală intrare pe piață a Romgaz, după modelul Hidroelectrica pe piața energiei electrice, care să exercite presiune asupra furnizorilor tradiționali de gaze naturale și care să se reflecte într-un termen relativ scurt în prețuri mai scăzute’, a transmis Pascu.

Oficialul Consiliului Concurenței a adăugat că, în urma analizei ofertelor publice ale furnizorilor, după data de 1 aprilie 2026, ‘nu s-a conturat un pericol iminent și serios de explozie a prețurilor pe piața gazelor naturale’.

‘Noi suntem convinși că decizia de temporizare, de întârziere a liberalizării, a fost luat în urma unei analize serioase, deși din toate analizele pe care le avem nu ar fi reieșit sau nu s-a conturat un pericol iminent și serios de explozie a prețurilor pe piața gazelor naturale, din ofertele publice ale celor mai mari furnizori, pe care noi le avem în analiză. Deci, a reieșit faptul că prețurile pe care le-ar fi ofertat după 1 aprilie 2026 ar fi fost mai mici sau mai mari, în orice caz în jurul valorii prețului care este acum reglementat pe piață’, a menționat Dan Pascu.

Potrivit sursei citate, instituția pe care o reprezintă nu a stabilit o strategie de comunicare publică privind o eventuală extindere a termenului de reglementare a prețurilor pe piața gazelor naturale.

‘Noi încă nu ne-am stabilit o strategie de comunicare publică privind o eventuală extindere a termenului de reglementare a prețurilor pe piața gazelor naturale. Ne așteptam ca, de la 1 aprilie, măsurile să fie ridicate, pe de o parte. Pe de altă parte, noi suntem autoritatea care veghează asupra funcționării piețelor. Evident, într-o piață reglementată starea noastră de veghe e mai puțin trează, e mai atrofiată, pentru că nu prea ai ce să verifici (…) Măsura reglementării prețurilor în noiembrie 2021 a fost una necesară și legitimă. Când cu un an și un pic înainte, în iulie 2020, am ajuns în sfârșit să liberalizăm piața de gaze naturale în România, nu ar fi putut anticipa nimeni în Uniunea Europeană sau chiar la nivel global că Putin încearcă să facă o ‘vizită’ în Ucraina. Prețurile au explodat, consumatorii trebuiau protejați, astfel încât măsura a fost binevenită. Faptul că nu a fost pripită se oglindește și în împrejurarea că la nivel european toate celelalte state-membre au recurs sub diferite forme la aceeași măsură de reglementare a prețurilor la gaze naturale. Ea vine, însă, cu marele dezavantaj că atrofiază concurența pe piață’, a precizat vicepreședintele autorității de concurență.

O nouă ediție a conferinței PRIA Energy Market Liberalization & Strategic Challenges, organizată marți la București, are ca temă de dezbatere stadiul actual al sectorului energetic din România.