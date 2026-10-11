Peiu: Guvernul Luca Niculescu „are şanse” să fie învestit. PSD aşteaptă probabil nişte garanţii legate de accesul la resurse

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, este de părere că guvernul propus de Luca Niculescu „are şanse” să fie învestit, el subliniind că învestirea depinde de voinţa celor de la PSD despre care Peiu spune că „aşteaptă probabil nişte garanţii legate de accesul la resurse, ceea ce a fost tot timpul important pentru domniile lor”. Senatorul AUR e de părere că dacă Sorin Grindeanu şi-ar fi dorit să fie prim-ministru, preşedintele i-ar fi încredinţat mandatul.

Senatorul Petrişor Peiu, lider în cadrul AUR, spune că învestirea guvernului propus de Luca Niculescu „depinde de decizia pe care o vor lua PSD-iştii”.

„Dacă ei se vor hotărî să voteze guvernul Niculescu, sau dacă guvernul Luca Niculescu le va oferi suficiente garanţii pentru nelămuririle pe care le au şi vor vota acest guvern, are şanse să treacă, pentru că pe liberali îi simt destul de nerăbdători să voteze cumva un guvern şi să scape de o anumită povară care este acum pe capul lor”, a afirmat Petrişor Peiu într-un interviu difuzat sâmbătă de Digi 24.

Acesta consideră că cei din PSD „aşteaptă probabil nişte garanţii legate de accesul la resurse, ceea ce a fost tot timpul important pentru domniile lor”.

„Însă eu sunt convins, la cum au decurs lucrurile, că a existat o consultare între domnul Grindeanu şi domnul preşedinte Dan”, adaugă Peiu.

Acesta consideră că „din ce se vede”, Sorin Grindeanu nu şi-a dorit cu adevărat să fie desemnat pentru şefia Guvernului.

„Noi avem o modalitate simplă de a ne convinge dacă şi-a dorit sau nu: formal, tot partidul PSD şi domnul Grindeanu susţin că a fost domnia sa candidatul partidului. Ar trebui să nu voteze acest guvern dacă şi-ar fi dorit cu adevărat să fie prim-ministru. În al doilea rând, senzaţia mea, după toate discuţiile cu domnul Dan şi cu mulţi pesedişti, este că dacă domnul Grindeanu şi-ar fi dorit cu adevărat acest mandat, preşedintele i l-ar fi dat. E adevărat că pentru domnul Grindeanu ar fi început o situaţie delicată, pentru că un eşec la învestire ar fi dus probabil la plecarea domniei sale din funcţia de preşedinte al partidului. PSD-iştii vor negocia între ei în primul rând, adică baza partidului, primarii, preşedinţii de Consilii Judeţene vor trebui convinşi că sunt la putere, chiar dacă nu sunt, formal”, mai spune senatorul AUR.

Petrişor Peiu mai consideră că, dacă va fi votat, guvernul condus de Luca Niculescu va fi în funcţie „pentru o perioadă scurtă de timp”, principala sa misiune va fi de a realiza legea bugetului dar nu va avea susţinerea unei „majorităţi stabile”.