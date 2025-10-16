Peste jumătate dintre utilizatorii de cripto plănuiesc să își crească investițiile

Mai mult de jumătate dintre investitorii în industria cripto plănuiesc să își crească fondurile, cele mai entuziaste piețe în acest sens fiind Nigeria, China și India, în timp ce țările mai dezvoltate, precum Germania, Franța sau Japonia, rămân rezervate, relevă un raport realizat de platforma Bitget.

‘Sentimentul investitorilor a devenit unul dintre cei mai importanți indicatori pentru modul în care se vor contura adopția și traiectoriile prețurilor de pe piața cripto, în condițiile în care volatilitatea este deja un fenomen cu care s-au obișnuit’, arată raportul.

Sondajul adună opinii de la peste 3.000 de participanți din toată lumea și dezvăluie că aproximativ 66% dintre respondenți intenționează să își crească investițiile în cripto în următoarele luni. Jumătate dintre aceștia au indicat că vor să își extindă activ pozițiile de tranzacționare, în timp ce 43% preferă strategii de economisire pe termen lung și de administrare a averii.

În ceea ce privește traiectoria Bitcoin, 49% dintre respondenți se așteaptă ca următoarea perioadă de creștere să atingă un vârf între 150.000 și 200.000 de dolari, iar o parte tot mai mare a investitorilor pe termen lung anticipează evaluări chiar mai ridicate.

În același timp, Ethereum și Solana rămân criptomonedele preferate ale investitorilor globali, cu un sprijin de 67% și respectiv 55%, iar activele consacrate precum BTC și ETH continuă să reprezinte pilonii strategiilor de alocare. Tokenurile de platformă, meme coins și proiectele Layer 2 păstrează, în anumite regiuni, o tracțiune de nișă, dar importantă, arată Bitget.

În ceea ce privește diferențele de la o regiune la alta, raportul arată că Nigeria (84%), China (73%) și India (72%) au condus clasamentul privind dorința de a majora alocările, ceea ce subliniază rolul piețelor emergente ca motoare-cheie ale adopției cripto.

La polul opus, piețele mai dezvoltate precum Germania, Franța și Japonia au semnalat un sentiment mai precaut. Mai mult, Coreea de Sud s-a remarcat printr-o proporție neobișnuit de mare de respondenți care au raportat intenția de a reduce investițiile. Strategiile de economisire și alocare conservatoare au fost mai frecvente în piețe precum Ucraina (57%), Taiwan (53%) și China (52%).

‘Rezultatele acestui raport arată clar reziliența și optimismul extraordinar din comunitatea cripto globală, majoritatea utilizatorilor planificând să își crească investițiile. Acest sentiment puternic al acestora, mai ales în piețele emergente, nu este doar un răspuns la condițiile de piață actuale, ci și un semn al încrederii profunde și în creștere a potențialului pe termen lung al activelor digitale. În opinia noastră, tocmai acest entuziasm, care se traduce într-o combinație între abordări dinamice de tranzacționare și strategii prudente de acumulare, modelează următoarea etapă a adopției și creșterii pieței’, a declarat Vugar Usi Zade, director operațional al Bitget.

De asemenea, rezultatele raportului subliniază faptul că încrederea globală în industria cripto rămâne puternică, în ciuda provocărilor macroeconomice. Intrările de capital sunt stimulate în special de piețele emergente, unde adopția cripto este din ce în ce mai mult legată de incluziunea financiară și de protecția împotriva inflației. Investitorii experimentați conturează o narațiune mai orientată către valoare în jurul Bitcoin, în timp ce noii participanți oscilează între explorarea precaută și activitatea speculativă.

Bitget interpretează aceste semnale ca dovadă a maturității industriei. Investitorii nu mai urmăresc doar perioadele de creștere accentuată, ci folosesc cripto ca instrument pentru administrarea averii pe termen lung, plăți și autonomie financiară.

