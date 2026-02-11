Philips anunță primul său profit anual de după 2021

Producătorul olandez de electronice și dispozitive medicale Philips a informat marți că a revenit pe profit în 2025, în condițiile în care încearcă să depășească un scandal referitor la defecțiunile aparatelor sale pentru apneea în somn, informează AFP.

După trei ani consecutivi cu pierderi, Philips a înregistrat un profit de 897 de milioane de euro anul trecut, mult peste previziunile analiștilor.

‘Astăzi, intrăm într-o nouă etapă, cea de impulsionare a creșterii profitabile’, a declarat reporterilor directorul general Roy Jakobs.

Odată faimoasă pentru producția de becuri și televizoare, printre alte produse, în ultimii ani Philips și-a vândut mai multe subsidiare pentru a se concentra pe tehnologia de îngrijire medicală.

Începând din 2021, compania cu sediul la Amsterdam este afectată de o serie de crize legate de aparatele sale DreamStation pentru apneea în somn, o afecțiune caracterizată prin oprirea repetată a respirației în timpul somnului. Milioane de astfel dispozitive au fost retrase de pe piață din cauza îngrijorărilor că utilizatorii ar risca să inhaleze bucăți de spumă și temerilor că sunt susceptibile să provoace cancer. În luna aprilie 2025, Philips a anunțat că a ajuns la un acord de 1,1 miliarde de dolari pentru a soluționa procesele din SUA legate de aparatele defecte.

Per total, vânzările Philips s-au situat la 17,8 miliarde de euro anul trecut, o ușoară scădere de la 18 milliarde de euro în 2024. Analiștii se așteptau, în medie, la o cifră de afaceri de 17,7 miliarde de euro.

În perioada următoare, compania prognozează o creștere a vânzărilor cuprinsă între 3% și 4,5% pentru 2026. Această prognoză include impactul ‘tarifelor cunoscute în prezent’, dar exclude costurile potențiale rezultate din dosarul aparatelor pentru apneea în somn, a declarat Philips. Această creștere va fi condusă de afacerile sale din America de Nord, în timp ce vânzările din China se așteaptă să rămână constante, a estimat Philips.

Firma a continuat să reducă locuri de muncă. La sfârșitul anului trecut, Philips avea 64.817 angajați, comparativ cu 67.823 la sfârșitul anului 2024.

De asemenea, Philips a anunțat o propunere de reconfirmare a lui Roy Jakobs în funcția de CEO. ‘(Acest lucru) reflectă recunoașterea de către consiliul de supraveghere a progresului realizat din 2022 și încrederea în lidership-ul său, în timp ce Philips intră în următoarea fază de creștere profitabilă’, a informat compania.