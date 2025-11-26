Piața auto europeană a continuat să crească în luna octombrie; piața românească a avut un avans de două cifre

Înmatriculările de autoturisme noi în Europa au înregistrat o creștere de 4,9% în luna octombrie, a patra lună de creștere consecutivă, iar piața auto din România a consemnat un avans de 11,1% în ritm anual, a anunțat marți Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite Reuters.

Asociația, care îi reprezintă pe cei 16 mari constructori auto din Europa, a informat că că 1,092 milioane autoturisme au fost înmatriculate în luna octombrie 2025 în Uniunea Europeană, Marea Britanie și țările EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția), în creștere cu 4,9% comparativ cu aceeași lună din 2024. Piața auto din Uniunea Europeană a înregistrat un avans de 5,8% în ritm anual, până la 916.609 de autoturisme.

Piața auto din România a înregistrat un avans de 11,1% în ritm anual, în condițiile în care în luna octombrie au fost înmatriculate 12.839 autoturisme, comparativ cu 11.552 autoturisme în luna octombrie a anului trecut.

Pe ansamblu, în primele zece luni, numărul de autoturisme noi înmatriculate în UE a ajuns la puțin peste 8,97 milioane, în creștere cu 1,4% față de aceeași perioadă din 2024. Cu toate acestea, ACEA subliniază că este vorba de un număr inferior celui înregistrat înaintea pandemiei de coronavirus. În schimb, piața auto din România a înregistrat o contracție de 4,3% în ritm anual în primele zece luni, când au fost înmatriculate 121.609 de autoturisme.

În rândul principalilor constructori generaliști, înmatriculările Volkswagen, Stellantis și Renault în Europa au înregistrat creșteri de 6,5%, 4,6% și respectiv 10,6% în ritm anual în luna octombrie. În interiorul grupului Renault, înmatriculările de autoturisme marca Dacia în Europa au crescut cu 9% în luna octombrie, până la 49.747 de unități.

Înmatriculările Tesla în Europa au continuat să scadă (-48,5%) în luna octombrie, în timp ce vânzările producătorului chinez BYD au înregistrat un salt anual de 206,8% iar înmatriculările unui alt producător chinez, SAIC Motor, au crescut cu 35,9%.