Piața bunurilor de larg consum din România a raportat un avans de 11%, în primul semestru

Piața locală de bunuri de larg consum (FMCG) a înregistrat o creștere de 11%, în prima jumătate a acestui an, jumătate din avans fiind generat de inflație, arată datele cuprinse într-un studiu, publicat marți.

Potrivit analizei YouGov Shopper, cealaltă jumătate rezultată din majorarea pieței FMCG reprezintă de o combinație între creșterea volumelor (+3,5%) și fenomenul de ‘up-trading’ prin care consumatorii au optat pentru produse mai scumpe și de o calitate superioară. În același timp, a fost remarcată o redresare a frecvenței de cumpărare, care scăzuse în anul precedent.

Un factor esențial în decizia de cumpărare este reprezentat de promoții, cu o importanță crescută în categorii precum: berea, vinul, dulciurile, hrana pentru animale de companie și produsele de curățenie. La polul opus, în segmente ca lactate, ulei, cafea și alimente congelate, promoțiile și-au redus ponderea.

Realizatorii cercetării de specialitate subliniază faptul că un alt trend remarcat este consolidarea poziției brandurilor în detrimentul mărcilor private. Astfel, brandurile de producător acoperă în prezent trei sferturi din consumul casnic FMCG.

Datele YouGov Shopper România arată că singurele canale care s-au dezvoltat peste media pieței, în primul semestru din 2025, sunt discounterii și magazinele online. Primul dintre acestea se apropie cu viteză de pragul de 30% cotă de piață, în timp ce comerțul tradițional a coborât sub pragul de 25%.

La rândul lor, hypermarketurile și-au redus ușor cota de piață până la 24,5%, în perioada ianuarie – iunie 2025, mai ales în București și în județul Ilfov, acolo unde discounterii și supermarketurile s-au dovedit a fi performeri de top în ultimul an.

În 2025, magazinele online de bunuri de larg consum rămân vedeta comerțului, cu un avans de 25% la semestru pe toți cei trei piloni de creștere: acoperire, frecvență de achiziție și coș mediu de cumpărături.

YouGov Shopper (anterior GfK Consumer Panel, până în 2023) monitorizează, în România, în mod continuu, un panel de 6.000 de gospodării, reprezentativ la nivel național. Compania este parte a YouGov – un grup global de cercetare de piață cu operațiuni în America, Europa, Orientul Mijlociu, India și Asia Pacific.