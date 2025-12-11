Piaţa de spaţii de coworking a crescut în 2025, în ciuda schimbărilor fiscale

Piaţa birourilor flexibile a înregistrat în 2025 o creştere de aproximativ 20% faţă de anul precedent, în pofida contextului fiscal şi economic mai dificil, arată o analiză Supertree Workspaces & More. Conform analizelor de piaţă, segmentul de coworking continuă să crească accelerat la nivel global, fiind estimat să depăşească 40 de miliarde dolari până în 2030. În Europa, piaţa spaţiilor flexibile este evaluată la peste 7 miliarde dolari şi reprezintă aproximativ 2,5% din stocul total de birouri modern. În România, piaţa rămâne într-o fază de dezvoltare, cu peste 100 de spaţii de coworking şi aproximativ 70.000 mp de birouri flexibile în Bucureşti, reprezentând doar 2,3% din stocul total de birouri modern.

”Piaţa birourilor flexibile a înregistrat în 2025 o creştere de aproximativ 20% faţă de anul precedent, în pofida contextului fiscal şi economic mai dificil. Tot mai multe companii migrează către soluţii de lucru flexibile, iar coworking-ul a devenit o parte esenţială a sectorului imobiliar de birouri din România. Creşterea e susţinută de nevoile companiilor pentru spaţii de închiere temporară sau termen mediu cu contracte flexibile, de la corporaţii care testează piaţa locală înainte de expansiune, la firme româneşti sau multinaţionale care vor să reducă costurile şi la ehipele de business mobile — cele care se relochează din oraş în oraş.

„2025 a fost un an foarte bun pentru piaţa de coworking, care s-a consolidat ca un model de business solid şi stabil. Piaţa va continua să crească deoarece se mută de la real estate la infrastructură de servicii şi comunitate. Cei care construiesc cultură, nu birouri, vor conduce următorul val de creştere. Chiriaşii îşi doresc spaţii care să reflecte brandul şi să susţină dezvoltarea viitoare. Coworking-ul oferă flexibilitate, infrastructură modernă şi optimizare reală a costurilor. Prin contractele flexibile şi capacitatea de a extinde rapid suprafaţa ocupată, coworking-ul a devenit o soluţie atractivă pentru IMM-uri, start-up-uri, dar şi companii mari aflate în expansiune. Într-un context în care inflaţia şi cheltuielile operaţionale cresc constant, tot mai mulţi antreprenori aleg aceste soluţii deoarece oferă predictibilitate financiară încă de la semnarea contractului. În funcţie de nevoi, companiile pot economisi între 30% şi 50% faţă de un birou tradiţional, eliminând cheltuieli precum mentenanţa, utilităţile sau costurile de amenajare”, declară Gianina Crăciun, fondator şi CEO Supertree Workspaces & More.

Conform analizelor de piaţă, segmentul de coworking continuă să crească accelerat la nivel global, fiind estimat să depăşească 40 de miliarde dolari până în 2030 (potrivit Grand View Research). În Europa, piaţa spaţiilor flexibile este evaluată la peste 7 miliarde dolari şi reprezintă aproximativ 2,5% din stocul total de birouri moderne (arată Mordor Intelligence; Optix Europe Report).

În România, piaţa rămâne într-o fază de dezvoltare, cu peste 100 de spaţii de coworking şi aproximativ 70.000 mp de birouri flexibile în Bucureşti, reprezentând doar 2,3% din stocul total de birouri moderne (potrivit CBRE România; Property Forum). Aceste cifre indică un potenţial semnificativ de creştere pentru următorii ani.

Ceea ce accelerează piaţa de închiriere a spaţiilor de coworking este în special cererea din partea companiilor mari şi multinaţionalelor prezente deja în România, dar şi numărul tot mai mare de companii care vor să intre în ţară, preponderent în Bucureşti.

Bucureştiul rămâne extrem de atractiv pentru companii, deoarece costurile de închiriere pot fi chiar cu 50–90% mai mici decât în alte capitale europene comparabile. Dacă în Bucureşti chiriile pentru birourile prime sunt în jur de 18–22 euro/mp, în Varşovia ajung la 25–28 euro/mp, în Praga la 26–30 euro/mp, iar în Viena pot depăşi 28–35 euro/mp, ceea ce face Capitala României una dintre cele mai eficiente opţiuni din regiune pentru companiile în expansiune.

Oraşul atrage companii din zone precum tehnologie, shared services, BPO, fintech, producţie şi energie verde, datorită unor factori decisivi: accesul rapid la talente, eficienţa costurilor, poziţionarea strategică, existenţa a peste 200.000 de specialişti activi în IT, o forţă de muncă educată şi multilingvă şi costuri salariale semnificativ mai reduse decât în Europa de Vest. În domeniul energiei verzi, adoptarea Legii privind energia eoliană offshore (2024) şi instalarea de noi capacităţi atrag companii internaţionale care caută platforme regionale pentru proiecte în Marea Neagră şi Balcani.

„În acest moment, tot mai multe companii intră pe piaţa din România şi au nevoie de un partener care să le simplifice procesul. Supertree acţionează ca un gateway complet: de la găsirea spaţiului potrivit – birouri private, soluţii modulare sau birouri de reprezentanţă – până la consultanţa complexă oferită prin Adeco Advisory, care acoperă structurarea prezenţei, partea fiscală şi conformitatea cu e-Factura, SAF-T şi e-Transport. Le conectăm la ecosistemul local, de la bănci şi avocaţi până la recrutori şi autorităţi, şi le integrăm într-o comunitate activă, prin evenimente, mentorat şi networking”, explică Gianina Crăciun.

Conform datelor Supertree, profilul companiilor care adoptă coworking-ul în 2025 este tot mai divers. Birourile flexibile sunt alese atât de companii multinaţionale şi mari corporaţii româneşti, cât şi de IMM-uri cu echipe de 15–30 de angajaţi, antreprenori, soloprenori, freelanceri şi profesionişti din industrii precum IT, tehnologie, pharma, fintech, construcţii, consultanţă şi juridic.

Piaţa birourilor din România a evoluat odată cu chiriaşii ei. În prezent, chiar şi echipele mici au nevoie de spaţii care să reflecte identitatea brandului şi să susţină dezvoltarea viitoare. Piaţa de profil este într-o evoluţie accentuată deoarece fost depăşită perioada în care companiile puteau funcţiona în birouri improvizate sau în apartamente – acum fiecare afacere are nevoie de un spaţiu de lucru care să funcţioneze ca o resursă strategică.

O soluţie de coworking poate reduce costurile cu până la 30% faţă de un birou tradiţional, fiind eliminate cheltuielile ascunse precum mentenanţa, utilităţile sau amenajarea spaţiului. Datorită contractelor flexibile şi posibilităţii de a extinde rapid suprafaţa ocupată, coworking-ul a devenit o strategie extrem de atractivă atât pentru IMM-uri, cât şi pentru companiile aflate în expansiune.

Perioada medie de închiriere variază între 1 şi 2 ani pentru birourile private, respectiv aproximativ 12 luni pentru zonele open-space, utilizate în general de echipe de 5–15 persoane. Rata de ocupare a spaţiilor de birou fost în medie de 70-90% în acest an.

Coworking-ul este tot mai ales de companii deoarece oferă acces la un ecosistem care stimulează inovaţia, colaborarea şi dezvoltarea reală a afacerilor. Spaţiile sunt concepute pentru utilizatorul final şi susţin productivitatea prin elemente de confort precum ferestre cu geam dublu, mobilier ergonomic, aer proaspăt, plante naturale şi control climatic.

”Companiile vor medii care facilitează conexiunea şi productivitatea, nu doar să îndeplinească specificaţiile tehnice. Coworking-ul este tot mai căutat de companii deoarece oferă nu doar un spaţiu de lucru, ci un ecosistem care stimulează inovaţia, colaborarea şi dezvoltarea reală a afacerilor”, mai spun reprezentanţii companiei.

Supertree Workspaces & More un concept de coworking gândit ca un ecosistem complet de servicii, cu spaţii moderne, dotări premium şi facilităţi pentru productivitate şi colaborare. Clienţii beneficiază de acces la consultanţă de business, evenimente de networking, prânzuri tematice, masaje la birou şi workshop-uri gratuite.

Supertree a fost lansat în cadrul Adeco Advisory, companie de consultanţă de business, din nevoia tot mai mare a clienţilor de management de criză, optimizare operaţională, restructurare financiară şi creştere sustenabilă.

Compania de consultanţă ADECO Advisory, fondată în 2012 la Bucureşti, oferă o soluţie completă de soft-landing pentru companii internaţionale care doresc să opereze în România în mai puţin de 30 de zile. ADECO furnizează servicii integrate de strategie, fiscalitate, juridic, recrutare, relocare şi dezvoltare de afaceri.