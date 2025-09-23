Urban Hub, investiție de 150.000 de euro într-un spațiu de co-working și evenimente la Piața Romană

Urban Hub din Piața Romană a fost redeschis în primăvara acestui an, în urma unei investiții de 150.000 de euro. Spațiul, amplasat într-o clădire interbelică, este dedicat atât evenimentelor corporate, cât și activităților de co-working, și propune un model de închiriere flexibil, de la acces individual la închirierea integrală a imobilului. Reprezentanții companiei estimează că poziționarea centrală și integrarea serviciilor conexe: catering, logistică și suport tehnic, îl pot transforma într-un punct de interes pe piața locală a spațiilor flexibile.

Investiția a vizat reamenajarea interioară, designul și mobilarea celor trei niveluri ale clădirii, precum și diversificarea serviciilor. Conceptul a fost realizat în colaborare cu studenți ai Facultății de Arhitectură și a avut ca obiectiv adaptarea unei clădiri din anii ’20 la cerințele actuale ale pieței de evenimente și co-working.

Modelul operațional al Urban Hub presupune funcționalități distincte pe fiecare nivel. La parter se află o cafenea cu acces la terasă, utilizată pentru întâlniri și evenimente de networking. Etajul este dedicat zonei de co-working și poate fi închiriat pentru întâlniri restrânse sau prezentări de produs. Mansarda este configurată pentru recepții și conferințe, cu o capacitate care variază între 50 și 70 de persoane.

Tarifele de închiriere se situează între 200 și 800 de euro, în funcție de durata și suprafața utilizată. Pentru vizitele individuale, taxa de acces la zona de co-working este de 20 de euro pe zi, cu internet și băuturi incluse. În plus, compania a introdus pachete de catering cu prețuri între 10 și 50 de euro pe persoană și pachete de băuturi între 15 și 30 de euro pe persoană.

Dotările tehnice includ internet de mare viteză, ecrane de proiecție, climatizare și, la cerere, sisteme profesionale de sonorizare și lumini. Urban Hub oferă și servicii suplimentare de foto-video, planificare de evenimente și decor tematic.

„Sincer, este locul ideal pentru orice tip de eveniment, fie de afaceri, fie pentru publicul larg, fie de familie. Pentru că așa l-am gândit noi în procesul de reamenajare. Avem resursele de spațiu și decor, precum și resursele tehnice necesare pentru ca orice tip de întâlnire la Urban Hub să fie un succes atât pentru organizatori, cât și pentru participanți. Iar amplasarea în inima Bucureștiului este un avantaj, în condițiile în care ne dorim tot mai mult să avem libertatea de a nu mai depinde de mașina personală, dar să și ajungem în timp util la destinația dorită. Urban Hub se află în vecinătatea unui nod consistent de transport în comun al Capitalei, așadar invitații noștri se pot bucura în voie la orice eveniment fără grija șofatului înapoi spre casă”, spune Lavinia Pavel, managerul Urban Hub.

Potrivit celui mai recent raport Colliers, Bucureștiul găzduiește peste 50 de spații de lucru flexibile, operate de aproape 30 de furnizori. Segmentul reprezintă 2,3% din stocul total de birouri moderne ale orașului, un nivel comparabil cu Dublin sau Praga. În acest peisaj, Urban Hub își propune să se diferențieze prin poziționarea centrală, modelul de utilizare modular și pachetele de servicii integrate, într-o piață unde costurile rămân un atu major: chiria medie pentru un birou privat într-un spațiu flexibil din Capitală este de circa 300 de euro, mult sub marile centre europene, arată analiza Colliers.