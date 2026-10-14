Piața românească de fuziuni și achiziții, în scădere din punct de vedere al numărului de tranzacții, dar în urcare ca valoare, la 9 luni

Piața românească de fuziuni și achiziții (M&A) a înregistrat, în primele nouă luni ale anului 2026, tranzacții, în scădere marginală, cu 1%, față de aceeași perioadă din 2025, când au fost consemnate 215 tranzacții, potrivit unei analize de specialitate date marți publicității.

Cu toate acestea, valoarea estimată a activității de M&A din România a crescut semnificativ, ajungând la 7,1 miliarde dolari, cu 33% peste nivelul de 5,4 miliarde dolari înregistrat la 9 luni în 2025, în timp ce tranzacțiile cu valoare comunicată au crescut cu 39%, până la 4,1 miliarde dolari, arată specialiștii EY.

Valoarea tranzacțiilor cu valoare comunicată s-a concentrat în cele mai mari trei tranzacții din prima jumătate a anului 2026: achiziția Carrefour România de către Pavăl Holding pentru 977 milioane dolari, achiziția Evryo Group de către Premier Energy cu 824 milioane dolari și achiziția Garanti BBVA România de către Raiffeisen Bank International cu suma de 681 milioane dolari.

‘Împreună, aceste tranzacții au reprezentat aproximativ 60% din valoarea totală a tranzacțiilor comunicate în 9M 2026, în condițiile în care în T3 2026 nu au fost tranzacții cu valoare comunicată de amploare. Performanța României, susținută de creșterea valorii tranzacțiilor, a fost în linie cu tendințele internaționale mai ample din piața de M&A, unde majorarea valorii tranzacțiilor a fost în contrast cu scăderea volumului acestora’, subliniază analiza.

La nivel european, valoarea tranzacțiilor de M&A a crescut cu 54% în primele 9 luni din 2026, în timp ce valoarea la nivel global a avansat cu 28%. În același timp, numărul tranzacțiilor anunțate a scăzut cu 8% la nivel global și cu 11% în Europa.

După o primă jumătate de an excepțional de puternică, activitatea globală de M&A a încetinit în trimestrul al treilea, marcând primul trimestru cu o valoare sub 1.000 miliarde dolari după T2 2025 (LSEG). Au fost anunțate doar zece tranzacții de peste 10 miliarde dolari, cel mai redus număr trimestrial de mega-tranzacții de după T4 2024.

‘Încetinirea a avut loc pe fondul creșterii costurilor cu energia, al reapariției presiunilor inflaționiste și al anticipării unor rate ale dobânzii mai ridicate pe termen lung’, spun autorii analizei.

Activitatea de M&A din România a încetinit, de asemenea, în T3 2026, volumul tranzacțiilor scăzând cu 9%, iar valoarea tranzacțiilor comunicate fiind cu 15% mai redusă față de T3 2025. Trimestrul al treilea al anului 2026 nu a consemnat nicio tranzacție de peste 100 milioane dolari, în timp ce în T3 2025 a fost înregistrată o singură astfel de tranzacție, respectiv achiziția outbound a Praktiker Hellas de către Pavăl Holding cu aproximativ 151 milioane dolari.

O tranzacție importantă anunțată în T3 2026 a fost achiziția Pall-Ex România de către BoldMind Capital Partners, împreună cu echipa de management executiv a companiei, printr-o tranzacție de tip leveraged buyout, evaluată la aproximativ 29 milioane dolari.

În ceea ce privește dinamica investitorilor, investitorii strategici au rămas principalii cumpărători în 9M 2026, reprezentând 83% din volumul total al tranzacțiilor.

Achizițiile directe realizate de sponsorii financiari au scăzut cu 17% față de 9M 2025, peste o treime dintre acestea implicând tranzacții multi-country. Cu toate acestea, tranzacțiile care au implicat cumpărători susținuți de sponsori financiari au reprezentat aproximativ 28% din volumul total al tranzacțiilor în 9M 2026.

‘Investițiile străine au continuat să susțină piața românească de M&A. Achizițiile inbound au crescut cu 13% față de anul precedent, până la 124 de tranzacții, în timp ce activitatea domestică a scăzut cu 10%, la 78 de tranzacții. Achizițiile inbound au depășit, de asemenea, cele 70 de tranzacții care au implicat vânzări realizate de companii cu capital străin, consolidând poziția României ca beneficiar net de investiții străine’, arată analiza.

Imobiliare, Ospitalitate & Construcții și-a menținut poziția de cel mai activ sector, cu 46 de tranzacții. Tehnologie, Media & Telecomunicații s-a clasat pe locul al doilea, cu 40 de tranzacții, menținându-și poziția din 9M 2025. Aproape un sfert din activitatea TMT a implicat achiziții multi-country în segmentul tehnologic, în timp ce în segmentul telecomunicațiilor a fost înregistrată o singură tranzacție.

Urmează Producție Avansată & Mobilitate, cu 37 de tranzacții, reprezentând o creștere de 37% față de anul precedent, determinată integral de intensificarea activității în Producție Avansată, în timp ce volumul tranzacțiilor din Mobilitate a rămas neschimbat.

Achizițiile inbound au generat aproximativ două treimi din activitatea sectorului.

Energie & Utilități s-a clasat pe locul al patrulea, cu 30 de tranzacții, aproximativ jumătate dintre acestea implicând achiziții inbound de proiecte de sisteme de stocare a energiei în baterii (BESS).

Produse de Consum & Retail și Sănătate & Științe ale Vieții au înregistrat câte 19 tranzacții, volumele scăzând cu 32% și, respectiv, 41% față de 9M 2025.

Încetinirea din sectorul Sănătate & Științe ale Vieții a urmat unei perioade deosebit de active în anul precedent, când activitatea tranzacțională a fost impulsionată de numărul ridicat de achiziții de clinici veterinare.

În ceea ce privește țara de origine a investitorilor, SUA și-au menținut prima poziție, cu 16 tranzacții. Franța și Austria au urmat, cu câte 11 tranzacții, în timp ce Marea Britanie s-a clasat pe locul al patrulea, cu șapte tranzacții, urmat îndeaproape de Polonia, cu șase tranzacții.

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