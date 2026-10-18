PNL susține învestirea Guvernului Niculescu. Bolojan: Am decis să acordăm un vot de responsabilitate

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat sâmbătă că liberalii vor intra în opoziție și vor acorda ”un vot de necesitate, condiționat și punctual”, pentru învestirea Guvernului Niculescu.

”Am încheiat de câteva minute o ședință a Biroului Politic Național al Partidului Național Liberal în care am decis intrarea Partidului Național Liberal în opoziție și acordarea unui vot de necesitate, condiționat și punctual, pentru învestirea prim-ministrului desemnat de către președintele României săptămâna viitoare. Acest vot nu ar fi fost acordat în condiții normale de către partidul nostru, dat fiind componența acestui Guvern, dar România, după o perioadă de criză politică prelungită de peste cinci luni de zile, are nevoie de un Guvern funcțional în așa fel încât în perioada următoare să evite intrarea în colaps a unor instituții și a unor servicii publice de bază, pentru ca țara noastră să poată funcționa”, a spus Bolojan, într-o conferință de presă.

Totodată, acesta a precizat că demnitarii susținuți de PNL își vor depune demisiile în primele zile ale săptămânii următoare și nu vor mai ocupa posturile care sunt deținute cu sprijinul partidului.

”Acest acord de susținere (…) este unul condiționat și în acest sens, mâine după-amiază, voi semna cu primul-ministru desemnat, Luca Niculescu, acest acord în care premierul desemnat se angajează să păstreze țintele de deficit pe care România, prin guvernările anterioare, și le-a asumat în așa fel încât să putem accesa fondurile europene în continuare, să rămânem o țară sigură pentru investitori, să ne putem corecta cheltuielile bugetare în perioada următoare și să putem crea condiții pentru relansare economică și pentru prosperitate. Acest acord este pe o durată limitată până după aprobarea legii bugetului, o lege foarte importantă, atât pentru ratingul României, pentru stabilitate și pentru normalitate în anii următori”, a transmis Bolojan.

El a explicat că un Guvern interimar nu are capacitatea de a emite ordonanțe și de a face rectificări de buget și sumele care au fost prevăzute inițial, de mai multe ministere, pentru câteva servicii de bază, au fost epuizate într-o primă etapă.

‘S-au făcut rectificările de buget în interiorul ministerelor, dar fără o rectificare de buget care poate fi făcută de către un Guvern cu puteri depline, aceste servicii riscă să nu mai funcționeze. Și totul este bine până când o Unitate de Primire Urgență nu mai poate primi cazurile de urgență, o ambulanță rămâne pe drum pentru că nu mai are combustibil. În aceste condiții am decis să acordăm acest vot de responsabilitate’, a adăugat Bolojan.

Premierul interimar a mai anunțat că ‘demnitarii susținuți de PNL își vor depune demisiile, în primele zile ale săptămânii următoare, și nu vor mai ocupa posturile care sunt deținute astăzi cu sprijinul Partidului Național Liberal’.

Bolojan susține că dacă ar mai fi continuat situația actuală ar fi generat și ‘o situație de scădere totală a încrederii cetățenilor României în instituțiile statului’.

‘În fața deciziei iresponsabile a PSD și AUR care, în primăvară, au pregătit această moțiune de cenzură fără să pună nimic în loc, PNL s-a comportat în toată această perioadă responsabil, a propus soluții pentru a ieși din această situație de blocaj politic. În această perioadă, de peste 5 luni, cu instrumentele limitate pe care un Guvern interimar le are la dispoziție, am asigurat finalizarea procesului de absorbție a fondurilor europene prin PNRR, am trecut prin evaluările agențiilor de rating, am păstrat direcția corectă în care se găsește România și am asigurat funcționarea de bază a instituțiilor. Continuarea acestei situații ar fi generat, așa cum am spus, o și mai mare neîncredere a cetățenilor. Le mulțumesc colegilor noștri care au acordat acest vot cu responsabilitate și cu patriotism, pentru că știm că este un vot din care PNL poate fi criticat politic, poate să piardă, dar este un vot (…) pe care l-am dat pentru țara noastră’, a mai transmis Bolojan.